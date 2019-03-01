«Ямалкан» бесплатно отдал имущество участнику массовой перестрелки в Югре

В одиозном деле ямальского туркомплекса «Ямалкан» появился интересный фигурант – это выходец с Кавказа, который участвовал в перестрелке в Мегионе – Ислам Абдулаев. Он как-будто купил в 2016 году имущество туркомплекса – транспорт, но денег за него в действительности не заплатил. Арбитражный суд в феврале 2019 года признал сделку фиктивной. Теперь югорчанину придется выплатить владельцам «Ямалкана» 1,1 млн рублей за транспортное средство, сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на материалы арбитражного суда ЯНАО.

В 2016 году житель Мегиона г-н Абдулаев купил автобус у АНО «КАН» – «Мерседес Бенц» 2013 года выпуска. Цена – 500 тыс. рублей. Сделка была совершена за год до начала банкротства структуры и подпадает под период подозрительности. На тот момент у владельцев туркомплекса уже были долги и перед застройщиком – «Партнер Групп» (6,2 млн долларов), и перед департаментом гражданской защиты Ямала, который давал деньги из бюджета (250 млн рублей).

В 2018 году арбитражный управляющий АНО «КАН» Юлия Пустынникова сделала отчет об оценке автобуса, оказалось, что стоимость его при продаже была занижена более, чем вдвое. При этом Абдулаев не смог предоставить доказательств того, что он уплатил 500 тыс. рублей. Более того, не было денег ни на счетах АНО «КАН», ни в кассе туркомплекса.

Имя Ислама Абдулаева стало хорошо известно после резонансного инцидента в Мегионе – массовой драки со стрельбой в феврале 2018 года. Во время нее Абдулаев был ранен экс-омоновцем Денисом Чернышевым в голову. Но и сам Чернышев тоже получил ранения от Абдулаева – в руку. Чернышева в феврале 2019 года осудили за выстрел в голову, его отпустили из зала суда, засчитав в срок наказания период, когда он был под стражей. Абдулаев пока находится под следствием по части 2 статьи 112 УК РФ. Как рассказал агентству «Новый День» участник процесса со стороны Чернышева, Абдулаев первый выпустил две пули в Чернышева, потом последний выхватил у него пистолет и выстрелил в голову.

Ранее Абдулаев был судим за разбой. Его род занятий неизвестен. Найти его контакты не удалось.

Банкротство «Ямалкана» тянется с 2017 года, и постепенно вскрывает все новые и новые подробности взаимоотношений ямальской элиты, чиновников и коммерсантов. При этом сделки по продаже имущества АНО «КАН» уже признавались недействительными. Ранее агентство «Новый День» сообщало, что технику по заниженной цене (таковой ее называла арбитражный управлящий) покупали известные в Салехарде люди. Это, например, начальник управления физкультуры мэрии Салехарда Артур Абдулмеджидов – он приобрел снегоход за 250 тыс. рублей. Депутат Денис Теленков стал обладателем снегоболотохода за 200 тыс. рублей, Антонов Алексей – учредитель конторы по торговле мотоциклами и создатель общественной организации «Губернаторская сотня», купил снегоход за 300 тыс. рублей.

Салехард, Мегион, Юлия Фролова

Салехард, Мегион. Другие новости 01.03.19

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