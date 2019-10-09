Два бывших управленца будут платить по долгам «Ямалкана»

Двух бывших управленцев заставят отвечать за долги «Ямалкана». Важное решение принял арбитражный суд – господа Виталий Дорошенко и Роман Михайлов привлечены к субсидиарной ответственности. Именно эти люди были учредителям и руководителями АНО «КАН», которая получила из бюджета Ямала субсидию на стройку туристического комплекса. Решение арбитражный суд округа принял 7 октября 2019 года, сообщает агентство «Новый День».

Кратко напомним историю одиозного туристического комплекса. Под кураторством бывшего замгубернатора ЯНАО Алексея Булаева под Салехардом на бюджетные деньги начали строить туркомплекс. Для этих целей создали сомнительную контору АНО «КАН». Конторе дали 250 млн рублей из бюджета. Застройщиком стала фирма «Партнер Групп» Дениса Андилевко. Вскоре после открытия комплекс разорился. При этом у комплекса возникли огромные долги. Застройщик заявил о том, что «КАН» не выплатил ему деньги за работу. Начался судебный процесс, появился риск того, что Андилевко заберет туркомплекс за долги. И тут власти Ямала внезапно осознали, что их субсидия была освоена неправомерно, и также потребовали от АНО «КАН» вернуть 250 млн рублей. Дорошенко и Михайлов были руководителями и учредителями конторы в 2015 и в 2016 годах.

Банкроство АНО «КАН» длится уже два года. За это время вскрылось множество любопытных фактов о манере работы администрации Ямала.

В мае 2019 года нынешний арбитражный управляющий АНО «КАН» Владимир Мусатов подал ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности Дорошенко и Михайлова. Он попросил с них взыскать солидарно 829,5 млн рублей – таков долг туркомплекса.

При по данным на конец 2016 года оборотные активы АНО «КАН» составляли лишь 531 млн рублей.

Ни Дорошенко, ни Михайлов не передали финансовую документацию и документы на имущество арбитражным управляющим, которые занимались банкротством туркомплекса. По этой причине суд привлек их к субсидиарной ответственности.

Сколько именно должны будут выплатить бывшие топ-менеджеры амбициозного ямальского проекта – пока неясно. Суд решил, что сначала АНО «КАН» продаст имущество и рассчитается с кредиторами. После этого суд определит размер ответственности управленцев.

Получить комментарии арбитражного управляющего о решении по субсидиарной ответственности пока не удалось.

Салехард, служба информации

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