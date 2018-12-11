В туристическом центре экс-замгубернатора Ямала вскрылись незаконные сделки

В банкротстве одиозного туристического комплекса «Ямалкан» произошел важный поворот: суд решил, что долги его владельца незаконно перевели в доллары. Это значит, что может быть пересмотрена сумма долга. Признания долгов в валюте незаконными добился департамент экономики Ямала. Он в свою очередь пытается высудить у владельцев «Ямалкана» бюджетную субсидию в 250 млн рублей. Есть и другие важные решения по банкротству: выяснилось, например, что технику «Ямалкана» по заниженной цене купили известные политики.

История манипуляций

В 2013 году под покровительством экс-замгубернатора Ямала Алексея Булаева была освоена бюджетная субсидия в 250 млн рублей на строительство туристического комплекса «Ямалкан». В его состав входит ресторан и гостиничные домики под Салехардом. Это имущество, построенное за счет бюджета, оформили на организацию АНО «КАН», которая принадлежит частным лицам. Вскоре комплекс прогорел. Его в 2016 году начала банкротить фирма Дениса Андилевко «Партнер Групп», которая выступал застройщиком комплекса. Фирма заявила, что с нею так и не рассчитались за работы. Появился риск, что имущество туркомплекса получит именно эта контора. И в этот момент власти Ямала внезапно поняли, что их субсидия была освоена незаконно, и заявили иск на 250 млн рублей. Таким образом в 2016 году у АНО «КАН» возник долг примерно в 360 млн рублей перед «Партнер Групп» и в 250 млн рублей перед администрацией ЯНАО. Ээкс-заместителя губернатора Алексея Булаева в округе уже не было: он ушел с поста, и отвечать на вопросы о расходовании субсидии стало некому.

фото – Алексей Булаев, официальный сайт Муравленко

Мнимая сделка

В 2013 году организация «КАН» была должна компании г-на Андилевко около 210 млн рублей. Но в начале 2014 года стороны подписали странное допсоглашение: долг перевели в доллары. На тот момент доллар за год вырос почти на восемь процентов и останавливаться не планировал. Вырос курс валюты, за ним – долги «КАН». В 2016 году они составляли порядка 360 млн рублей. При этом в качестве залога использовался ресторан и те самые туристические домики под Салехардом.

Этот перевод долга из рублей в доллары в рамках банкротного дела оспаривали представители администрации Ямала. В ноябре 2018 года суд признал соглашение незаконным. Арбитраж поясняет: когда стороны переводили долг в доллары, «КАН» понимал, что для него это невыгодно. Ведь «Партнер группу» стоило только дождаться выгодного курса валюты и потребовать долг. Всем было очевидно, что он станет больше. Обе стороны действовали незаконно. Агентство «Новый День» отправило запрос в департамент экономики Ямала с просьбой пояснить, для чего власти добивались признания этой сделки незаконной и что за этим последует.

Техника для чиновников по дешевке

В деле о банкротстве «Ямалкана» есть и другие удивительные вещи. Когда начался процесс, АНО «КАН» начал продавать иномарки, снегоходы, вездеходы и другую дорогостоящую технику по заниженной цене. Приобретателями этого имущества стали в том числе известные в Салехарде люди.

Так, начальник управления физкультуры мэрии Салехарда Артур Абдулмеджидов купил снегоход за 250 тыс. рублей. Депутат Денис Теленков приобрел снегоболотоход за 200 тыс. рублей, Антонов Алексей – учредитель конторы по торговле мотоциклами и создатель общественной организации «Губернаторская сотня», купил снегоход за 300 тыс. рублей. Эти сделки пыталась оспорить прежний арбитражный управляющий Юлия Пустынникова, но, судя по всему, решение по оспариванию отложено.

В тоже время в ноябре 2018 года признаны недействительными две сделки 2016 года по продаже техники гражданам Скоморохову и Ходосевичу мотовездеходов. Техника была продана опять же по дешевке. Причем доказательств того, что эти граждане вообще отдавали хоть какие-то деньги «КАН» так и не представлено.

В аппарате нового арбитражного управляющего АНО «КАН» Владимира Мусатова отказались отвечать на вопросы агентства «Новый День» об одиозном банкротстве.

Алексей Булаев

В 2015 году замгубернатора Ямала Алексей Булаев перешел на работу в правительственное учреждение – Информационно-аналитический центр Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Правда, вскоре он покинул его и занимается теперь, очевидно, бизнесом.

Салехард, служба информации

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