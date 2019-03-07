Сотрудник сборщика информации для губернатора Ямала идет в депутаты

Депутат гордумы Салехарда Денис Теленков опять пришел в «Единую Россию», чтобы получить поддержку партии на новых выборах. Г-н Теленков намерен принять участие в праймериз ЕР по выдвижению кандидатов в городскую думу столицы Ямала. Об этом сообщается 7 марта 2019 года на сайте реготделения партии.

Сейчас г-н Теленков занимает пост начальника организационно-правового отдела ГКУ «Ситуационный центр ЯНАО». Эта структура предназначена для «обеспечения информационной поддержки анализа проблемных ситуаций, процедур подготовки и принятия решений губернатором, мультимедийного представления материалов для проведения совещаний с участием губернатора, а также для осуществления наглядного представления информационно-аналитических материалов, подготавливаемых правительством». В СМИ г-н Теленков упоминался в последнее время как покупатель имущества «Ямалкана» по низкой цене.

Ранее еще несколько действующих депутатов Салехарда обратились в ЕР для участия в предварительном голосовании. Это Лариса Цупикова, Роман Арефьев, Владимитр Мартынюк.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 07.03.19

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