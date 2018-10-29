В Салехарде увеличивают число депутатов, избираться они будут по-новому

В Салехарде проводят политическую реформу: меняются принцип выборов депутатов городской думы и их число. Новый созыв депутатов в 2019 году будет формироваться по многомандатным округам. Опрошенные агентством «Новый День» собеседники изложили несколько версий реформы.

Текущий созыв избирался по принципу: один депутат на каждый округ. Побеждает тот, кто наберёт наибольшее число голосов. На последнем заседании думы 22 октября 2018 года депутаты утвердили новую систему: у каждого округа будет несколько депутатов, число народных избранников увеличится до 21 человека (сейчас 20).

Как рассказывает глава ТИК Салехарда Иван Сырков, вариант перехода на многомандатные округа обсуждался избиркомом совместно с мэрией города. Причина – попытка оптимизировать выборы. «Увеличилось число мандатов до 21, это позволило перейти на многомандатную систему. Муниципальные депутаты работают без зарплаты, нередко слагают полномочия по тем или иным причинам – переезд, смена места работы и другое. Если депутат в многомандатном округе уйдёт, нам не нужно будет проводить выборы – в округе ещё останутся представители», – объяснил глава городской избирательной комиссии.

Он также добавил, что в 2019 году салехардцы будут ставить по три галочки напротив фамилий в бюллетени для голосования.

Если верить документу, в Салехарде будут округа, где будут работать по три и по пять депутатов.

Другой собеседник агентства считает, что вскоре на такую систему могут перейти все крупные муниципалитеты: многие из них сталкиваются с миграцией депутатов и необходимостью проводить довыборы. В том числе, Лабытнанги и Ноябрьск, где постоянно приходится проводить довыборы. Случалось, что из думы уходили по несколько человек. Депутаты прямо говорили, что не хотят раскрывать декларации о доходах – ведь зарплату в думе они не получают.

По версии зампреда городской думы Эдуарда Панасюка, это позволит работать эффективнее. «Город небольшой, округа маленькие, случается так, что у двух соседних домов проблемы одинаковые, а депутаты разные. И одна и та же проблема решается по-разному. Если ею будет заниматься не один человек, а группа депутатов, работа будет эффективнее», – рассуждает депутат в беседе с агентством «Новый День».

Третья версия собеседников касается подсчёта голосов: при одномандатной системе достаточно сложно манипулировать результатами, если округ многомандатный – результат может размываться.

В Салехарде сейчас 28 990 избирателей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.10.18

На Ямале силовики снова проверяют интернат для тундровиков из-за избиений. / Путину в столице Югры подарили мужской атрибут (ФОТО). / Дача властей Ямала накупила тазиков для бани и шампуни почти на миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»