В Ноябрьске увеличат число депутатов

В повестке ближайшего заседания гордумы Ноябрьска, намеченного на 22 ноября, нет вопроса о переходе на многомандатную систему выборов депутатов. Как сообщил агентству «Новый День» председатель гордумы Владимир Андреев, не исключено, что эта система будет утверждена уже в следующем, 2019 году. Дело в том, что с момента публичных слушаний должен пройти месяц, а они состоялись 14 ноября. Декабрьское заседение думы состоится 20 числа. При этом документов по публичным слушаниям найти в открытом доступе журналистам не удалось.

Переход на многомандатную систему выборов гордумы предусмотрен поправками в устав Ноябрьска. Согласно изменениям, число депутатов в городской думе вырастет до 26, сейчас их 25. В двух многомандатных округах будут избраны три депутата. В остальных пяти округах будут работать по четыре депутата, пишет агентство «URA.RU». Очевидно, по этой новой схеме депутаты будут избираться в 2019 году – тогда кончается срок полномочий действующего созыва. Издание сообщает, что слушания нигде не афишировались – о них не писали ни в официальных соцсетях, нет документов на сайте гордумы и администрации. Поправки в устав, обсуждаемые на публичных слушаниях, были опубликованы лишь в спецвыпуске газеты «Северная вахта». К сожалению, на сайте этой газеты документов также нет.

В аппарате думы агентству «Новый День» сообщили, что закон не нарушен – процедура публичных слушаний прошла в соответствии с требованиями Минюста, а для этого достаточно публикации проекта устава в местной газете.

Совершенно неясно при этом, почему «открытые» чиновники Ноябрьска, которые по наставлениям губернатора Дмитрия Артюхова завели страницы в инстаграм, не посчитали нужным пригласить жителей на обсуждение политических изменений в органе, который непосредственно формируют горожане. При этом на сайте мэрии Ноябрьска считают нужным рассказать, например, о голосовании за название аэропорта Нового Уренгоя.

Агентство «Новый День» уже анонсировало переход городов Ямала на многомандатную систему, когда решение о смене системы приняли депутаты Салехарда. Эксперты в беседе с агентством «Новый День» называли основную причину: оптимизация бюджета. Многие муниципальные депутаты слагают полномочия досрочно – в думе их ничего не держит, поскольку зарплату в городском представительном органе они не получают. После досрочной отставки народных избранников бюджет тратит большие деньги на довыборы. В случае многомандатной ситсемы довыборов не проводят – остаются работать действующие парламентарии.

Ноябрьск, служба информации

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