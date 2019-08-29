Депутаты Ноябрьска на последнем заседании увеличат зарплату главы и узнают, чем занимались 5 лет

Депутаты Ноябрьска 29 августа 2019 года соберутся на последнее заседание – за неделю до выборов новой думы. В повестке около 20 вопросов, в том числе достаточно серьезные – отчет председателя гордумы Владимира Андреева, план приватизации, зарплата главы города, поправки в бюджет, корректировки в устав. После заседания народных избранников ждет банкет, сообщает агентство «Новый День».

Один из первых важных вопросов – это отчет главы города/председателя думы Владимира Андреева за пять лет нахождения на посту. В списке кандидатов в депутаты нового созыва его нет – он не станет избираться на новый срок. Более того, должность главы города будет преобразована в очередной раз – она будет объединена с должностью главы администрации, которую сейчас занимает Алексей Романов. Будет единый мэр города.

«Мы проводим заседания в конце каждого месяца, и в этот раз выбрали самую крайнюю дату, чтобы все успели вернуться из отпусков. Отчитываться весной было бы нелогично, так как после этого было принято еще несколько решений. Мой сегодняшний отчет – это своеобразное подведение итогов», – сказал глава города Владимир Андреев в беседе с агентством «Новый День».

Второй важный вопрос на сегодняшней гордуме – зарплата должностных лиц. Сейчас глава города (он же председатель думы) работает без зарплаты, на общественных началах. А сити-менеджер Алексей Романов получает зарплату. Когда должности будут объединены и будет назначен новый глава по конкурсу, его оклад составит 175 тыс. 398 рублей (без премий и доплат). Об этом сообщается в проекте решения гордумы.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», бюджетникам в октябре 2019 года поднимут зарплаты. «С учетом индексации принятие проекта решения потребует выделение бюджетных ассигнований на содержание главы Ноябрьска в расчете на год в сумме 14 млн 147 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 12 млн 129 тыс. рублей. За счет выведения должности муниципальной службы главы администрации города и высвобождении средств на его содержание дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях в расчете на год составит 4 млн 766тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда 4 млн 134 тыс. рублей», – говорится в проекте решения.

Что касается поправок в бюджет – вырастут поступления в казну.

Нынешний созыв гордумы Ноябрьска почти ничем не запомнился. В 2016 году городские депутаты отказались исполнять новые требования закона и раскрывать сведения о доходах. За время работы созыва мандаты сдали несколько депутатов. В том числе Андрей Сюткин, Николай Расамагин, Елена Шаповалова, Светлана Тащиева. Еще несколько депутатов формально имели мандат, но фактически на территории не работали, например, Роман Левченко.

Ноябрьск, служба информации

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