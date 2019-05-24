Мэр Ноябрьска беднее глав Нового Уренгоя и Салехарда

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов заработал 12,4 млн рублей по итогам 2018 года, это чуть больше уровня 2017 года. У главы Ноябрьска по-прежнему нет никакой недвижимости, хотя еще в 2016 году он говорил, что покупает себе жилье в городе. Может быть, жилье записали на кого-то из родственников.

Нет также у сити-менеджера машины, очевидно, он передвигается на служебном авто.

У его супруги есть личный транспорт – автомобиль «Тойота» (модель не указана, но в прошлом году составитель декларации писал, что у жены мэра новый «Тойота Рав4»). Также женщина владеет участком и двумя квартирами. Она получила доход в 397 тыс.рублей.

Сити-менеджер Ноябрьска зарабатывает меньше, чем главы других крупных городов – Нового Уренгоя Ивана Костогриза и Салехарда Ивана Кононенко.

Ноябрьск, служба информации

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