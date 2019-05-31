Надымский глава Дяченко не хочет избавляться от дома за границей

Глава Надымского района Леонид Дяченко отчитался по итогам 2018 года о доходе в 14,5 млн рублей, это на полмиллиона рублей больше уровня 2017 года.

Согласно декларации надымского мэра, у него в собственности как и ранее – большой участок и жилой дом на Украине, а также квартира и машиноместо в России. У его супруги – участок и дом в России. Супруги не спешат приобретать автомобиль. Очевидно, главе достаточно служебного автопарка.

Ранее о доходах отчитались и другие муниципальные главы. Сити-менеджер столицы Ямала Иван Кононенко заработал 14,3 млн рублей, новоуренгойский мэр Иван Костогриз – 16,5 млн рублей. Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов – только 12,4 млн рублей. Лидер по доходам пока глава перспективного Ямальского района Андрей Кугаевский с 18,6 млн рублей.

Андрей Нестерук, глава Пуровского района, который недавно сообщил, что средняя зарплата в его муниципалитете – 100 тыс. рублей – отчитался о доходе в 10,5 млн рублей.

Надым, служба информации

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