Средняя зарплата в Пуровском районе Ямала достигла 100 тыс. рублей

Средняя зарплата в Пуровском районе в 2018 году составила 100 тыс. рублей. При этом сотрудники компаний ТЭК получают в среднем 117 тыс. рублей в месяц, а бюджетники – 64 тыс. рублей. Об этом сообщил глава Пуровского района Андрей Нестерук, отчитываясь о развитии муниципалитета в четверг, 23 мая 2019 года, перед депутатами заксобрания Ямала. Собственную декларацию он, к слову, до сих пор не опубликовал.

Глава Пуровского района в ответ на вопрос депутатов рассказал, что неназванные коммерсанты выкупили участок напротив здания «Таркосаленефтегаз». По его словам, в ближайшее время там начнется стройка. Нестерук не пояснил, что именно там будут строить, но добавил, что семь лет назад этот участок выделяли для возведения торгового центра.

При этом Андрей Нестерук не стал отвечать на вопрос депутата Елены Кукушкиной о том, что происходит на мусоросортировочном заводе в Тарко-Сале. «Я слышала, что у завода есть проблемы с кадрами и с производством», – заметила коммунист. Г-н Нестерук заявил, что вопрос нужно задать регоператору – «Инновационные технологии». Напомним, одним из бенефициаров компании, которая ответственна за обращение с мусором на Ямале, является бывший глава Пуровского района Евгений Скрябин. Он – соучредитель компании «Вис Север», которая является совладельцем регоператора.

Еще одна тема, которую затронул Нестерук по просьбе депутата-единоросса Дмитрия Жаромских – это сроки строительства тепломагистрали. «Пользуясь случаем, я встретился с руководством «Ямалкоммунэнерго», строительство начнется в ближайшее время», – заключил г-н Нестерук.

Пуровский район, служба информации

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