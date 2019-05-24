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Пятница, 24 мая 2019, 09:56 мск

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Мэр Нового Уренгоя заработал 16,5 млн рублей

фото – официальный сайт Нового Уренгоя

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз отчитался о доходах за 2018 года – его заработки остались на уровне 16,5 млн рублей.

У мэра газовой столицы нет никаких изменений в списке недвижимости по сравнению с 2017 годом. Он по-прежнему владеет большим земельным участком, домом, несколькими квартирами и гаражом. Из транспорта у градоначальника – мотоцикл «Харлей». О своем увлечении подобным видом транспорта г-н Косторгиз не раз рассказывал.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 24.05.19

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