Мэр Нового Уренгоя заработал 16,5 млн рублей

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз отчитался о доходах за 2018 года – его заработки остались на уровне 16,5 млн рублей.

У мэра газовой столицы нет никаких изменений в списке недвижимости по сравнению с 2017 годом. Он по-прежнему владеет большим земельным участком, домом, несколькими квартирами и гаражом. Из транспорта у градоначальника – мотоцикл «Харлей». О своем увлечении подобным видом транспорта г-н Косторгиз не раз рассказывал.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 24.05.19

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