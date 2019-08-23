Зарплаты чиновников на Ямале и в Югре признали самыми высокими в России

Самые высокие зарплаты у муниципальных чиновников в России – на Ямале. На втором месте по величине ежемесячного заработка местных служащих – соседняя Югра. На третьем месте также предсказуемо – Чукотский АО. Об этом свидетельствует исследование РБК, которое основано на данных Росстата. Аналитику издание опубликовало в пятницу, 23 августа 2019 года.

Любопытно, что зарплаты местных бюрократов в ХМАО и ЯНАО не только выше среднероссийских – они выше средних зарплат в самих округах. В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, – более 133 тыс. против 18 тыс. рублей, пишет РБК. В ХМАО муниципальные служащие в среднем зарабатывают 97,5 тыс. рублей.

Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек – на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. По данным Минфина России, на чиновников муниципального уровня приходится 31% всех госслужащих в стране. Средняя зарплата местного чиновника в России составляет около 37 тыс. руб. Это на четверть меньше, чем среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса) в целом по стране (49,9 тыс. руб.). Чукотка входит в тройку лидеров по абсолютным зарплатам местных чиновников (93,8 тыс. руб.), однако там муниципальные служащие получают все-таки меньше, чем занятое население в среднем (100,9 тыс. руб.).

В правительстве Ямала прокомментировали исследование издания. Там связали огромные зарплаты с северными коэффициентами. В ЯНАО районный коэффициент составляет 80% от основного оклада, максимальная северная надбавка также составляет 80% от оклада, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

О том, что именно на Ямале чиновники получают больше всего, регулярно пишут в различных рейтингах и исследованиях СМИ. Если посмотреть зарплаты окружных чиновников, они будут тоже немаленькими. На днях губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников и чиновников с октября 2020 года.

Салехард, Москва, Ханты-Мансийск, служба информации

Салехард, Москва, Ханты-Мансийск. Другие новости 23.08.19

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