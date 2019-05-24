Сити-менеджер Салехарда Кононенко купил байк

Сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко купил новый мотоцикл в 2018 году – «Хонда» (модель неизвестна). Об этом свидетельствует его декларация, сообщает агентство «Новый День». Таким образом мэр столицы Ямала вошел в число ямальских чиновников-байкеров. Ранее об этом в беседе с агентством также рассказывал заместитель губернатора округа Андрей Воронов, который также увлекается мотопутешествиями.

Мотоцикл пополнил коллекцию ретро-автомобилей и транспорта сити-менеджера Салехарда. В его собственности также автомобиль MERSEDES-BENZ, «запорожец», М 401, М 20, мотороллер и мотоколяска СЗД, а также снегоход. Ранее в интервью агентству «URA.RU» г-н Кононенко рассказывал о своей коллекции. «Цель у меня – не собирать все подряд. Хочется собирать те вещи, которые будут напоминать о детстве. Я поставил цель – найти самую первую из советских моделей. У меня уже есть мотоколяска СМЗ, «Моргуновка». Эта первая, в «Операции «Ы» именно такая снималась. Я нашел единственную с документами. Есть «копейка» и «Москвич» четырехсотый. Придется, конечно, покрутить, доделать. В мечтах у меня еще «Волга» 21-я и «Победа», – говорил градоначальник в 2017 году.

Согласно декларации мэра Салехарда, его доходы в 2018 году выросли на миллион рублей до 14,3 млн рублей. Он все также владеет квартирой на Украине и еще двум квартирами в России. У г-на Кононенко также есть машиноместо, гараж и несколько нежилых помещений. Несовершеннолетние дети градоначальника также владеют недвижимостью.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 23.05.19

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