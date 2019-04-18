Замгубернатора Андрей Воронов рассказал о новой набережной в Салехарде

Плохое качество строек на Ямале стало поводом для появления в правительстве округа нового заместителя губернатора. Новоуренгоец Андрей Воронов осенью 2018 года получил полномочия по контролю над всеми возводимыми за бюджетный счет объектами. Сегодня в интервью с агентством «Новый День» он рассказывает, как губернатор рисует новую набережную в Салехарде, как удалось быстро решить вопрос с аварийными новостройками в Новом Уренгое, и почему федеральная компания не стала строить арендные дома на Ямале. Кроме того, спикер поделился историей о том, как карьера сдвинула его планы на большое мотопутешествие.

– Андрей Валерьевич, мы находимся в правительстве, и прямо перед глазами – два долгостроя: набережная Шайтанки и два новых здания правительства. Когда их достроят?

– Вторая очередь зданий правительства долгое время была законсервирована. Сейчас московский институт проводит тщательное обследование. После этого будет вынесен вердикт – какие необходимо принять меры. Тогда мы сможем сказать точную дату завершения, но ориентируемся на начало 2021 года. Еще в прошлом году этот объект был внесен в адресно-инвестиционную программу (ранее агентство уже сообщало, что на общая стоимость работ – около 4,3 млрд рублей). Завершить окружные долгострои – это было принципиальное решение губернатора. Таких объектов несколько, это набережная в Тарко-Сале, концертный зал в Муравленко и учебно-персональный комплекс в Уренгое.

– Назначение зданий на проспекте Молодежи не изменилось – они нужны, чтобы собрать все департаменты вместе?

– Да, цель – все централизовать. Сейчас большие средства тратятся на аренду зданий для окружных ведомств. Они разбросаны по городу, некоторые находятся на первых этажах многоквартирных домов, некоторые – в частных зданиях.

– А набережная?

– Есть действующий контракт. В его рамках летом этого года будут завершены основные работы: возведены подпорные стенки, проложены сети инженерии. На этом действие контракта закончится. Затем мы определим дальнейшие шаги. Есть уже мысли, как новая набережная должна выглядеть: преобразятся и левый, и правый берега. Обсуждали это с Дмитрием Андреевичем. Его позиция – новая набережная должна стать для салехардцев настоящим центром притяжения. Губернатор сам несколько моментов набросал, нарисовал, точнее. Детальную концепцию нам еще предстоит разработать вместе с жителями города. Но уже есть понимание, что новая набережная будет местом, где можно активно провести время не только летом, но и в холодное время года. Кроме этого, у нас будут запланированы большие мероприятия на 2020 год, некоторые из них будут проходить, в том числе на набережной. Ряд площадок нужно подготовить к этому сроку.

– Что за мероприятия?

– Не за горами юбилей автономного округа. Также следующей зимой Салехард будет претендовать на звание новогодней столицы России. В перспективе, возможно, примем Зимние арктические игры. Планов много.

– Острая проблема, и одна из ваших ключевых задач, насколько я понимаю, – качество новостроек. Вы работали в Новом Уренгое, у вас на глазах строился и сдавался дом на улице Тундровой, в котором появились трещины. Почему это произошло?

– Дома Крайняя, 5, и Тундровая, 14 – это звенья одной цепи, там один подрядчик («Стройсистема» – прим. ред.). Виновных определит суд, уголовные дела возбуждены по разным направлениям и разными правоохранительными органами. Мое мнение: неправильный выбор застройщика. Не посмотрели его опыт, историю. В целом даже надзорным инстанциям трудно определить сразу качество жилья. Простой пример: когда люди приходили смотреть квартиры на Тундровой, стены были нормальные. Поэтому жильцы подписали акты приема-передачи. Проблемы начали появляться через год эксплуатации. Говоря русским языком, пошла чрезмерная усадка. Она есть всегда и продолжается обычно два года. Но в данном случае усадка превысила все допустимые нормы. Фундаменты поплыли. Причину определяют эксперты, в том числе и криминалисты.

– Вы говорите, что был неверный выбор подрядчика. Его выбирал Фонд жилищного строительства?

– Да, но проблема комплексная. Как застройщик появляется на рынке? Нужно обязательно быть членом СРО (саморегулируемая организация). Тогда вопрос – как в СРО смотрели? Почему на рынке так легко раздают допуски для строительства жилых домов? Качество строительства – это общая проблема, не только в Уренгое.

– Тем не менее в итоге проблему решает округ. Куда переселили жильцов из дома с Тундровой?

– Да, основную нагрузку берет на себя бюджет. Дома признаны аварийными и представляют угрозу для жизни. Без реконструкции проживание в них невозможно. Решение о переселении было принято быстро, без волокиты. Ранее Дмитрий Николаевич Кобылкин взял на себя ответственность и признал дом на улице Крайней аварийным. Сейчас Дмитрий Андреевич издал аналогичное распоряжение о признании дома на Тундровой, 14, аварийным. Документы были оперативно сделаны и подтверждены экспертными заключениями.

В Новом Уренгое квартиры для переселения из аварийных новостроек были. Дело в том, что Фонд жилищного строительства строил там жилье для переселения из ветхих домов с заделом.

– В округе дефицит жилья для приезжих специалистов. Было решено строить арендные дома совместно с федеральной компанией «Дом.рф». На каком этапе соглашение?

– Был намечен совместный проект в Новом Уренгое. Рассматривали пилотный объект в микрорайоне Строителей, но, к сожалению, при детальной проработке дом не попал в программу по нескольким критериям. Во-первых, это окраина Нового Уренгоя, а по правилам «ДОМ.РФ» рядом с арендным домом должны быть торговые центры, детские сады, школы. Во-вторых, в доме должно быть не менее 100 квартир. В предложенном проекте было всего 77. Мы начали подыскивать других застройщиков, но пока под эти критерии найти дома не удалось.

– Но первый арендный дом на Ямале строится в Губкинском. Чей это проект?

– Параллельно у нас идет своя программа. При Фонде жилищного строительства ЯНАО создан оператор – «Арендное жилье». Он и строит. Дом в Губкинском мы хотим ввести в эксплуатацию уже в конце 2019 года. Именно там потребность в аренде очень большая: люди, приехавшие на работу в город, живут в гостиницах месяцами. В Новом Уренгое мы пока на стадии переговоров, планируем как минимум четыре арендных дома в микрорайоне Радужном.

Мы примерно определили, для кого эти дома: в первую очередь, это бюджетники, молодые специалисты. Но также очень заинтересованы представители ТЭКа, потому что в Новом Уренгое находятся главные офисы почти всех нефтегазовых предприятий, работающих в регионе. Их работники тоже снимают жилье.

– Это будут апартаменты или обычные жилые дома?

– Это будут обыкновенные квартиры. Дома строятся в среднем два года, иногда стройка затягивается до трех лет, за этот период конъюнктура рынка может измениться. Мы должны быть готовы к тому, что дом будет использоваться, например, для переселения из аварийного жилья. В том случае, если это арендное жилье, квартиры просто будут дополнительно обеспечены набором мебели.

– Жилец сам будет платить за аренду или плату будет компенсировать работодатель?

– Стоимость жилья будет рассчитывать оператор. Она будет зависеть от себестоимости строительства и рынка, но это будет сумма, которую смогут оплачивать проживающие там люди. Если мы говорим про бюджетников, то будем исходить из уровня зарплаты в каждом населенном пункте. В Новом Уренгое, например, можно снять однокомнатную квартиру за 30-45 тыс. рублей, но это неподъемные деньги для учителей. И навряд ли такой будет стоимость арендного жилья для них. Другая история с компаниями ТЭК, у них другой уровень зарплаты.

– Вы постоянно говорите о задаче строить больше жилья, ссылаясь на указ президента. Зачем это? Если мы не говорим о переселении, новые квартиры на Ямале кто-то покупает?

– Обеспеченность жильем на душу населения – это основной показатель экономического развития. В округе такой показатель больше среднего по России. Но есть задача его повысить. У нас особый регион, где эта задача сплелась со второй задачей, поставленной президентом – это переселение из аварийного жилья. Так что основная нагрузка по этому показателю все-таки ляжет на округ, на бюджет в лице Фонда жилищного строительства. Более 50 процентов жилья будет строиться именно для переселения.

– Но есть еще и независимые застройщики? Есть рынок?

– Да, в Салехарде, Новом Уренгое и Губкинском. Рынок там растет. Стоимость квадратного метра в некоторых случаях превышает 110 тыс. рублей. И люди покупают квартиры, и не только работники ТЭК. Например, в Новом Уренгое окружной Фонд строит всего 20 процентов жилья. Остальное – частные застройщики. Там есть «Универсальная домостроительная компания», они давно на рынке, стабильны, в год сдают по два многоэтажных дома. Полностью за счет своих средств и средств дольщиков.

Наша задача в этом случае – снять нагрузку по инженерной инфраструктуре с застройщиков. Дать условия для строительства, сформировать земельные участки. Такая работа проводилась и до этого – с 2007 года в адресно-инвестиционной программе стоят объекты инженерной инфраструктуры: межквартальные проезды, инженерные сети. Это целые блоки, которые на самом деле облегчают жизнь застройщикам, влияют на стоимость квадратного метра.

– Андрей Валерьевич, время беседы подходит к концу, но я не могу не спросить. У вас крутой мощный мотоцикл, где вы на нем катаетесь, перевезли ли вы в его в Салехард?

– Карьера мотоциклиста оборвалась с назначением на должность замгубернатора (вздыхает с улыбкой – прим. ред.). Осенью у меня планировалось большое путешествие в отпуске, но мой отпуск прервался как раз назначением на должность в правительстве. Летом не вижу перспектив для катания – потому что строительный сезон. Очень серьезный график. Но! Мотоцикл я свой продавать не хочу, это на самом деле друг. Он, как и семья, пока не переехал, но обязательно переедет.

Фото – страница Андрея Воронова в соцсетях

– В Салехарде, наверное, в отличие от Уренгоя, немного чиновников – приверженцев мотокультуры?

– Ну почему. У нас и глава города, и коллега, мой зам, не буду называть фамилию, катаются.

– Вы уже отправлялись в мотопутешествия?

– Самый большой мой проект – я проехал из Екатеринбурга до Нового Уренгоя. Мы не катаемся по городу. Мы – мототуристы. То есть я к такой категории хочу себя относить. Мы катаемся между городами, путешествуем по России. У меня есть план в Крым на мотоцикле съездить вместе с супругой, это сейчас очень популярный вид отдыха.

– Некоторые даже в кругосветное путешествие ездят

– Наверное, это уже на пенсии (смеется).

Салехард, Юлия Фролова

Салехард. Другие новости 18.04.19

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