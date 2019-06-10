Архитектор рассказал, что будет на новой набережной в Салехарде (ФОТО)

Набережную реки Шайтанки в Салехарде рисует архитектор Эдуард Полянский. Он работает над проектом объекта, который анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Об этом сообщили в понедельник, 10 июня 2019 года, в агентстве «Север-Пресс».

Проект набережной обсуждался во время рабочей поездки замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова по объектам Салехарда и Лабытнанги. Архитектор г-н Полянский показывал чиновнику правительства Ямала предварительные эскизы и озвучивал свое мнение относительно проекта благоустройства берегов Шайтанки.

Агентство сообщает, что архитектор анонсировал появление смотровых площадок со спусками к воде, спортивных и культурно-выставочных объектов. Зимой спортивные площадки будут превращаться в катки различного формата. Левый берег интегрируют с этнопарком, музеем имени Шемановского, детскими аттракционами и скейт-парком. Появятся также стены граффити.

Получить дополнительную информацию о том, что за архитектор занимается объектом и когда будет готов проект, пока не удалось. Вопрос уточняется.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что проект набережной, которая в настоящее время «заморожена», необходимо пересматривать, так как сейчас это скучное сооружение, предусматривающее только место для прогулок и лавки. Глава округа сообщал, что на набережной должны появиться спортплощадки и кафе. Он также говорил, что проект в июне появится в открытом доступе и жители города смогут вносить в него свои предложения.

Ранее замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов также описывал изменения контракта на возведение набережной.

фото – агентство «Север-Пресс». Новая концепция набережной в Салехарде

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.06.19

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