В Салехарде «завис» амбициозный проект набережной

В правительстве Ямала не могут назвать сроки завершения набережной в Салехарде. Представители департамента строительства и жилищной политики автономного округа в официальном аккаунте губернатора Дмитрия Артюхова «Вконтакте» лишь пообещали ямальцам «сообщить сроки дополнительно».

«Строительство набережной города Салехарда ведётся поэтапно. В рамках текущего этапа проводятся проектные работы и прохождение экспертизы. О планируемых сроках окончания работ сообщим дополнительно»,– говорится в сообщении чиновников.

При этом не вполне ясно, о каких проектных работах может идти речь. Масштабную презентацию проекта будущей набережной власти устраивали в 2020 году.

«В планах – комплексная застройка на левом и правом берегу Шайтанки. Проект будет включать обширную спортзону, имитацию лесной зоны, аттракционы и детские игровые комплексы, велодорожки, основной променад, а также зону для массовых гуляний с музыкальной сценой для крупных городских праздников. В зимнее время будет работать каток, а в летнее – причал», – рассказывал представитель проектировщика благоустройства набережной Эдуард Полянский, его слова цитировали на официальном сайте администрации Салехарда.

Два года назад издание «Красный Север» писало, что проектные работы уже подходят к концу и скоро будет определён подрядчик для строительства.

Салехард, Наталья Ефремова

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