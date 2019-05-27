Губернатор Артюхов ответил недовольным стройкой храма в Салехарде

В июне 2019 года в открытом доступе появится проект новой набережной Салехарда. Жители смогут вносить в него предложения. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 27 мая 2019 года, отвечая на вопрос агентства «Север-Пресс» об объекте. Он также рассказал, что существующий проект переделывали, поскольку он был нелогичным и предполагал только пространство для прогулок, что для Крайнего Севера совершенно не подходит. Вместе с этим губернатор затронул и резонансную тему строительства храма на набережной, ответив на многочисленные претензии относительно величины и стоимости сооружения.

По словам Дмитрия Артюхова, новая набережная в Салехарде может появиться уже через три-четыре года. Власти не торопятся ее строить, поскольку есть более приоритетные и важные темы. Такие как ветхое жилье и дороги. При этом губернатор раскрыл некоторые детали нового проекта. Напомним, ранее в интервью агентству «Новый День» заместитель главы региона Андрей Воронов объяснил, что губернатор сам участвует в создании концепции новой набережной.

«Набережную нужно потихоньку достраивать. Проект будет изменен, мы его доработаем. То, что было изначально – это плоскостное сооружение с множеством дорожек и скамеек. Такое ощущение, что у нас ВДНХ, что много людей будут гулять. В нашем климате рассчитывать на это неверно. В проект нужно добавить жизнь – каток, кафе, прокат лыж. Чтобы можно было зимой выходить на трассу прямо в центре города. Набережная должна стать местом притяженя, местом проведения больших событий – главная елка, день оленевода. 30 гектар – это много, я не знаю, где в других городах есть такого рода объекты», – сказал губернатор ЯНАО.

Он особо подчеркнул, что главной достопримечательностью будет храм. При этом Дмитрий Артюхов прокомментировал популярные разговоры о том, что это слишком большой для маленького Салехарда объект, слишком дорогой и ненужный. «Он уже строится, и мы его должны завершить. Большой? Да, большой, прямо скажем. Город у нас невеликий. Но ведь то же самое приходилось слушать и про парк Победы. А сейчас парк реально впечатляет. Также будет и с набережной с храмом», – описал свою позицию губернатор Ямала.

Напомним, храм финансируется по больше части из бюджета Ямала, на него уйдет боле пяти миллиардов рублей. Ранее неофициально в правительстве уточняли, что это в том числе средства безвозмездных поступлений компаний ТЭК, которые необходимо проводить именно через казну. Храм строится некоммерческим правительственным фондом «Сотрудничество Ямала», как и набережная.

Губернатор Ямала обещал, что на набережной будут деревья, чтобы защитить гуляющих от сильнейших ветров, которые дуют в этом месте. «В наших условиях озеленение – это сложнейшая задача. Но я просил подобрать сильных специалистов, чтобы они сказали, что можно сделать», – заключил глава региона.

Салехард, Юлия Фролова

Салехард. Другие новости 27.05.19

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