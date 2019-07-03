Департаменту замгубернатора Мажарова дали дополнительные 600 млн рублей на Храм и лечение наркоманов

Власти Ямала дадут департаменту внешних связей дополнительные 616 млн рублей. Большую часть этих денег получит «Фонд сотрудничество Ямала». Предсказуемо в этом случае, что деньги пойдут на храм в Салехарде, набережную, здание для лечения наркоманов, на работу представительств Ямала и на ликвидацию советского наследия в Ямальском районе. Деньги для департамента Александра Мажарова заберут из раздела «другие вопросы в области национальной экономики» и у «Ресурсов Ямала» (на что конкретно их изначально планировалось потратить, не уточняется). Об этом говорится в постановлении правительства Ямала, которое в среду, 3 июля 2019 года, опубликовано на сайте администрации, сообщает агентство «Новый День».

Храм и набережная

Итак, «Фонд Сотрудничество Ямала» получит из вновь поступивших денег около 580 млн рублей. Это дополнительно к тем 800 млн рублей, которые уже были заложены бюджетом округа на 2019 год. Чтобы освоить новые поступления, власти подготовили документ, который дает из бюджета Фонду 560 млн рублей из этих новых поступлений.

Как пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе правительства Ямала, большую часть потратят на продолжение работ на Храмовом комплексе в честь Преображения Господня в Салехарде, а также на строительство православной гимназии и части набережной, прилегающей к Храмовому комплексу. Еще одна статья финансирования через фонд – строительство медресе в Новом Уренгое.

Напомним, ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отвечал на замечания жителей о том, что Храм слишком дорого обходится бюджету и слишком большой для маленького Салехарда. Он говорил, что проект уже начат и бросать его нельзя, нужно завершить.

Представительства

Следующая строка новых расходов департамента внешних связей Александра Мажарова – это работа представительства при правительстве ЯНАО. Сумма – 3,6 млн рублей.

Воспроизводство рыбы

По этому разделу очередной некоммерческой компании «Российский Центр освоения Арктики» дадут три млн рублей на восстановление и воспроизводство рыбы.

Очистка Ямальского района

На рекультивацию нарушенных земель на территории Ямальского района дадут субсидию также «Российскому Центру освоения Арктики» на пять млн рублей.

Наркоманы в Ноябрьске

Дополнительные деньги пойдут также на приобретение здания для создания реабилитационного центра в Ноябрьске. Это 25 млн рублей.

На науку

Еще полтора миллиона рублей отдадут «Научному центру изучения Арктики». Никаких конкретных проектов не указано.

Салехард, Юлия Фролова

Салехард. Другие новости 02.07.19

В ямальском суде новый глава. / Осужденный за взятку депутат Салехарда ездит по стройкам города. / В Салехарде из-за мэрии может сорваться День города. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»