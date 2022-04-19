Губернатор Артюхов увеличил субсидию для фонда своего зама Мажарова до 2 млрд рублей

Некоммерческий фонд замгубернатора Ямала Александра Мажарова получит из бюджета 2 млрд рублей вместо 1,2 млрд рублей. Соответствующее решение подписал губернатор автономии Дмитрий Артюхов 13 апреля 2022 года.

Ранее, комментируя назначение субсидии, в правительстве отмечали, что деньги из бюджета пойдут на оказание помощи БДК «Ямал», ПСКР «Ямалец», казачество. «Кроме того, Фондом будут финансироваться патриотические проекты округа, такие как Поездки Памяти, Наша история – наша Победа, организация военно-патриотического лагеря на территории Беларуси, участие округа в выставках на крупных международных мероприятиях для презентации инвестиционных проектов региона, а также подготовка к Арктическим зимним играм», – говорилось в пояснениях чиновников.

О каких международных мероприятиях может идти речь сейчас, когда в отношении России вводятся многочисленные санкции и во многих странах политику страны не поддерживают – неясно.

Напомним, через Фонд ведётся финансирование строительства храма на берегу Шайтанки. Объект строится с 2012 года и сих пор не завершён.

Как уже сообщалось, Фонд «Сотрудничество Ямала» курирует заместитель губернатора Александр Мажаров. Фонд не ведёт никакой публичной отчётности, несмотря на то, что ежегодно получает миллиарды. На что уходят средства – понять невозможно.

Напомним, в начале года депутаты Ямала приняли решение снизить прогнозы поступлений по доходам в бюджет ЯНАО в связи со сложной экономической ситуацией на 26 млрд рублей. Вероятно, траты на казачество, очистку территории региона от металлолома и патриотику являются первоочередными – их не просто не снижают, но и увеличивают.

Салехард, Юлия Фролова

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