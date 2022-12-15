Субсидия фонду, подконтрольному замгубернатора ЯНАО Мажарову, выросла до 3,5 млрд рублей

Власти Ямала снова увеличивают субсидию для фонда, подкотрольного замгубернатора Александру Мажарову. Фонд «Сотрудничество Ямала» получит на 1,5 млрд рублей больше в 2022 году. Итогоговая сумма субсидии – 3 млрд 523 млн 900 тыс. рублей.

Новая сумма указана в поправках в бюджет, которые приняли депутаты Заксобрания 15 декабря 2022 года. Правки внесли, так как увеличились доходы бюджета на 32,1 млрд рублей. Соотвественно, эти деньги распределили по госпрограммам. Деньги для фонда заложены в госпрограмме «Развитие внешних связей, науки и кооперации». На что конкретно пойдут дополнительные средства – неясно. Агентство «Новый День» сделает запрос в правительство округа, чтобы получить пояснения по этому вопросу.

Фонд «Сотрудничество Ямала» регулярно получает миллиардные субсидии, при этом отчётности у организации в открытом доступе нет. Неясно, как именно расходуются средства. Учредителем структуры является департамент внешних связей, возглавляемый заместителем губернатора Александром Мажаровым.

Известно, что через фонд финансируется строительство храма в Салехарде.

Ранее в правительстве автономного округа говорили, что фонд тратит деньги на патриотические проекты и международные выставки. Какие именно – не раскрыли. Между тем в этом году ситуация в международной политике не способствует выездам за границу на выставки. В отношении России недружественные страны ввели санкции, отношения обострились. Было бы интересно узнать, где в таких непростых условия Ямал продвигает свой экспортный потенциал за миллионы бюджетных денег.

Салехард, Юлия Фролова

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