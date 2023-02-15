Фонд «Сотрудничество Ямала» снова получит миллиард из бюджета

Власти Ямала вновь выделяют миллиардную субсидию фонду «Сотрудничество Ямала». Об этом сообщается в документах правительства округа. Через фонд финансируется в том числе строительство храма на набережной реки Шайтанки и, по словам собеседников агентства «Новый День», гуманитарная помощь для бойцов СВО.

Согласно постановлению губернатора Дмитрия Артюхова от 14 февраля, фонд получит из бюджета 1,2 млрд рублей. Конкретные расходы снова не раскрываются. Сообщается лишь, что средства пойдут на уставные цели. Публичной отчётности структура не ведёт, поэтому невозможно узнать, сколько именно ушло на помощь участникам спецоперации, а сколько на другие нужды.

Напомним, в прошлом году власти несколько раз увеличивали субсидию фонду. В итоге «Сотрудничество Ямала» в 2022 году должен был получить 3,5 млрд рублей. На запрос агентства «Новый День» о структуре расходов в департаменте внешних связей, который курирует фонд, так и не ответили. Запрос проигнорировали.

Салехард, Юлия Фролова

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