Больше миллиарда получит правительственный фонд Ямала

Колоссальную субсидию из бюджета Ямала в очередной раз получит «Фонд Сотрудничество Ямала». Размер субсидии – 1,2 млрд рублей. Намерения правительства Ямала описаны в проекте постановления, который опубликован на официальном сайте органов власти региона. Документ есть в распоряжении агентства «Новый День».

Деньги фонду предоставит департамент внешних связей, возглавляемый заместителем губернатора Александром Мажаровым. Это случится уже в 2022 году.

В документе подчёркивается, что Фонд имеет право размещать полученные бюджетные деньги на депозитах.

Список направлений, на которые можно потратить более миллиарда рублей, очень широк. Тут и экологические акции, и гуманитарная политика, и информационная политика.

Пресс-служба губернатора, комментарий которой также размещён на сайте, утверждает, что в числе прочего планируется оказание помощи БДК «Ямал», ПСКР «Ямалец», Финансирование получат казаки. «Кроме того, Фондом будут финансироваться патриотические проекты округа, такие как Поездки Памяти, Наша история – наша Победа, организация военно-патриотического лагеря на территории Беларуси, участие округа в выставках на крупных международных мероприятиях для презентации инвестиционных проектов региона, а также подготовка к Арктическим зимним играм», – указано в пояснениях чиновников.

Напомним, через Фонд ведётся финансирование строительства храма на берегу Шайтанки – как в 2018 году говорил депутатам г-н Мажаров, на тот момент храм стоил 5,4 млрд рублей. Храм строится с 2012 года. Он до сих пор не завершён.

Отметим, несмотря на регулярное получение миллионов и миллиардов из бюджета ЯНАО, Фонд «Сотрудничество Ямала» не ведёт никакой публичной отчётности. Жители региона и СМИ не могут увидеть, на какие проекты и сколько именно средств тратит эта структура, учреждённая правительством Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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