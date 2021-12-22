Правительственный фонд Ямала получил очередной транш в 20 млн рублей

Правительственный фонд «Сотрудничество Ямала» в очередной раз получает огромную субсидию на проведение мероприятия. На этот раз – форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Российский Север»¸ который прошёл с 6 по 9 декабря в Салехарде. Сумма субсидии из бюджета Ямала – 20 млн рублей. Об этом говорится в постановлении правительства округа от 22 декабря 2021 года.

Документ есть в распоряжении агентства «Новый День».

Деньги пойдут на компенсацию расходов на информационное сопровождение, сувениры, экскурсии, оформление интерьеров, концерты, гостиницы и транспорт.

В пресс-службе губернатора рассказывали, что в рамках форума молодёжи в течение четырех дней 100 участников из 28 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока России проходили обучение, разрабатывали проекты, обменивались опытом, смотрели достопримечательности единственного города на Полярном круге.

Чуть ранее фонд получил компенсацию из бюджета Ямала на прошедший форум «Доступная Арктика».

Салехард, Наталья Ефремова

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