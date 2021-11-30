Правительственный фонд Ямала получил субсидию на прошедший форум в 5,6 млн рублей

Очередной транш из бюджета Ямала получила учрежденная правительством округа структура Фонд «Сотрудничество Ямала». Постановление правительства об этом подписал губернатор Дмитрий Артюхов 29 ноября 2021 года. В пресс-службе губернатора сообщили, что субсидия – 5,6 млн рублей – направлена на организацию и проведение медиаконгресса на базе форума «Доступная Арктика». Согласно документации, бюджетные деньги пошли на компенсацию затрат по изготовлению сувенирной брендированной продукции, транспортные расходы и экскурсии для участников форума.

Медиаконгресс проходил в Салехарде 27-28 ноября. В первый день была деловая программа. Во второй – экскурсии и развлечения для участников. Цель мероприятия – обсудить перспективы развития Арктического туризма.

Как ранее сообщали в пресс-службе правительства Ямала, участниками медиаконгресса стали 70 представителей профессионального турсообщества, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, научно-исследовательских, общественных и других организаций, а также блогеры и СМИ. Там же описывали и развлекательную программу: гости посетили национальное стойбище оленеводов, пробовали блюда местной кухни, обащлись с кочевниками. Также в программе было посещение главных достопримечательностей города на Полярном Круге и природно-этнографического комплекса в Горнокнязевске.

Примечательно, что средства на организацию и проведение медиаконгресса в Салехарде потратил также Ростуризм. У структуры был заключен контракт на 10 млн рублей, который включал в себя исчерпывающий список мероприятий: организация деловой и развлекательной программы в Санкт-Петербурге и Салехарде (форум проходил в двух городах). Подрядчик Ростуризма должен был подготовить пресс-подходы, круглые столы, фуршеты и кофе-паузы, а также катание на оленьих упряжках и пересечение Полярного круга и многое другое.

Несколько дней назад правительство Ямала уже выделяло Фонду «сотрудничество Ямала» транш в 14,5 млн рублей. Деньги пойдут на другой форум – молодых лидеров стран Арктического совета и финансировани команды КВН из Надыма.

Традиционно Фонд «Сотрудничество Ямала» не раскрывает отчётность о расходовании средств. Согласно базе данных Сэлдон, в 2020 году расходы на содержание аппарата управления Фонда составили 42,6 млн рублей. На мероприятия использовано 217,6 млн рублей. Всего в 2020 году в Фонд поступило 2,4 млрд рублей добровольных и имущественных взносов.

Салехард, Наталья Ефремова

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