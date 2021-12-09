Ямал получит ответ по проведению Зимних Арктических игр 18 декабря

Ямальское правительство получит ответ по Зимним Арктическим играм-2026 18 декабря. Об этом сообщил 9 декабря на пресс-конференции заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров.

«Мы вышли на финишную прямую по Зимним Арктическим играм, мы стоим в топе листа. Надеемся, что через полторы недели мы точно будем знать, что 26 год – это будет год Ямала. Практически мы выполнили все требования комитета Арктических Зимних игр, 18 числа должно состояться совещание. Будем надеяться, что будет принято решение в пользу Ямала. И мы будем все эти 5 лет готовиться, чтобы в 26 году принять детей, молодёжь со всех арктических стран», – сообщил г-н Мажаров.

Чиновник выразил опасения в связи с воможной отменой или переносом сроков из-за коронавирусных ограничений. «На 23 год, на январь, уже назначены соревнования. Из-за пандемии они были отменены и в 20 году, и в 22 году. Конечно, это нам может помешать (вероятно, имеется в виду пандемия – прим.ред.), тут ничего не поделать, границы во многих государствах закрыты», – сказал заместитель губернатора.

Он добавил, что несмотря ни на что идёт формирование национальной сборной России – пока что информации об отмене соревнований в 2023 году нет. «Мы формируем уже национальную сборную России. Работаем с Минспорта, это будет участвовать не только Ямал, потому что наша практика заинтересовала министерство спорта. И в составе ямальской делегации, пока мы так говорим, потому что у нас уже контракт подписан на 23 год, будут участвовать спортсмены из других арктических регионов РФ», – заключил г-н Мажаров.

В 2024 году Арктические Зимние игры должны проходить в США.

Арктические зимние игры – это международные спортивные соревнования, проводимые среди стран циркумполярного региона. Основными участниками Игр являются Гренландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция.

Салехард, Наталья Ефремова

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