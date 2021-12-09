В Салехарде при новом храме хотят открыть гимназию с военным делом и танцами

При строящемся на набережной в Салехарде храме будет действовать гимназия с военным и культурным компонентом. По словам заместителя губернатора ЯНАО Александра Мажарова, она будет устроена по принципу гимназий, которые были в истории «государства Российского». Он не пояснил, что имеет в виду. Но можно предположить, что речь идёт о гимназиях периода Российской Империи.

«Мы строим храм. Самый большой храм в Сибири. Он не просто будет храм, при нём будет существовать гимназия. И все хорошие принципы, которые у нас сегодня наработаны именно в плане истории государства российского, мы хотим применить к нашей гимназии. Мы надеемся, что это будет новый лучик нового образовательного кластера. Естественно, в первую очередь мы говорим о том, что это будет среднее образование, как ребята и получают во всех школах ЯНАО. Плюс элементы … когда мы сегодня с удовольствием смотрим старые фильмы, где кадетство, гимназисты. Когда ребята кроме основных дисциплин изучают военное дело, культуру, историю, когда любой гимназист может пригласить девушку на вальс. Это очень здорово. И мы надеемся, что уже в ближайшие годы… это всё, конечно, тяжело идёт, но тем не менее, мы такую гимназии откроем здесь, в Салехарде. И может быть она будет одной из первых в Российской Федерации. К этому мы стремимся», – рассказал г-н Мажаров на пресс-конференции по итогам года 9 декабря.

Ранее власти Ямала не раскрывали таких подробностей про православную гимназию. В апреле 2021 года на встрече губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и архиепископа Салехардскогои Ново-Уренгойского Николая обсуждалось строительство храма и гимназии. Тогда в пресс-службе сообщали, что после её (гимназии – прим.ред.) открытия там будут получать образование 275 ребят.

Салехард, Наталья Ефремова

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