Храм в Салехарде, который якобы строится на пожертвования, получил из бюджета уже два миллиарда рублей

Храм в Салехарде, который строит уже несколько лет околоправительственный Фонд «Сотрудничество Ямала», обойдётся в 5,4 млрд рублей. Причём только один миллиард на него пожертвовали спонсоры. Около двух миллиардов рублей на стройку комплекса точно будут выделены из бюджета. В эту сумму входит новый транш из окружной казны, который должны одобрить депутаты заксобрания Ямала на очередном заседании 27 сентября. Об этом агентству «Новый День» сообщила депутат окружного парламента Елена Кукушкина, которая задавала вопрос о храме заместителю губернатора Ямала Александру Мажарову.

«И это при том, что власти везде говорят о том, что храм строится на пожертвования. Выходит, пожертвования – это бюджетные деньги округа», – говорит парламентарий. Напомним, в августе 2018 года в ответ на запрос агентства «Новый День» в правительстве Ямала заявили, что храм строится в основном за счёт средств благотворителей и спонсоров.

Депутаты заксобрания Ямала в среду, 26 сентября, обсуждали поправки в бюджет на текущий 2018 год. В казне образовался профицит, бюджет округа вырастет до 176 млрд рублей. Дополнительные средства – около 21 млрд рублей – будут распределены на несколько направлений. Огромная сумма – около 870 млн рублей – будет направлена фонду «Сотрудничество Ямала». Согласно документам, с учётом поправок фонд получит в текущем году 941 млн рублей. Изначально в бюджете на 2018 год этой некоммерческой структуре было отведено только 65 млн рублей.

Деятельность фонда «Сотрудничество Ямала» крайне непрозрачна. Его учредитель – департамент международных и внешнеэкономических связей, возглавляет который Александр Мажаров. Фонд помимо бюджета округа наполняют также крупные нефтегазовые компании, работающие в регионе. Однако невозможно найти в открытых источниках информацию о том, кто и сколько средств вложил в структуру и куда были потрачены эти средства.

Любопытно, что дополнительные доходы бюджета Ямала также будут распределены в ещё две околоправительственные непрозрачные структуры. В том числе деньги получит «Региональный инновационно-инвестиционный фонд Ямал». О том, что власти округа намерены выделить ему субсидию, агентство «Новый День» рассказывало ещё в июне 2018 года. Однако правительство наотрез отказалось называть цели бюджетного субсидирования, прислав в редакцию бессодержательный ответ.

Салехард, служба информации

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