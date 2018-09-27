Депутаты Ямала одобрили новые расходы на 21 млрд рублей: храм, бюджетники и долги ГУПа

Депутаты заксобрания Ямала приняли поправки в бюджет на 2018 год. Доходы и расходы окружной казны увеличены на 21,2 млрд рублей. Это связано с увеличением налоговых поступлений (на 16 млрд рублей), деньгами от федерации (порядка 1,1 млрд рублей) и поступлениями из программы «Сотрудничество». Решение депутаты приняли почти единогласно на очередном заседании 27 сентября 2018 года, сообщает агентство «Новый День». При этом депутаты были недовольны тем, что Депфин предоставил проект нового бюджета за два дня до голосования в думе.

Свои замечания высказала депутат от КПРФ Елена Кукушкина, которая накануне рассказывала агентству «Новый День», что бюджет Ямала вкладывает колоссальные средства в строительство храма в Салехарде несмотря на наличие актуальных проблем. По её словам, порядка 500 млн рублей из дополнительных поступлений получит стройка религиозного комплекса, тогда как на поддержку молодых семей уйдёт дополнительно лишь 85 млн рублей. «Неправильно расставлены приоритеты. Мы как депутаты имеем право вмешаться. Позиция фракции КПРФ – ворздержаться от голосования», – заключила парламентарий. При этом и Кукушкина, и другой оппозиционер, член партии «Справедливая Россия» Валерий Степанченко отметили, что серьёзный документ с крупными поправками предоставлен депутатам фактически за один день до заседания.

В то же время Степанченко обратил внимание на своё предложение. «В перспективе, если у нас такая тенденцияна роста бюджета, нам нужно вернуть социальную защиту на оздоровление работников бюджетной сферы. Я вчера об этом говорил и получил ответ о том, что эта тема изучается. Нам надо поставить этот вопрос на контроль», – сказал справедливоросс. Выплата была отменена ещё экс-губернатором Дмитрием Кобылкиным для экономии средств в дефицитном бюджете.

Претензии коллег по срокам внесения законопроекта прокомментировал председатель бюджетного комитета вице-спикер Виктор Казарин. Он заявил, что нужно учитывать летний период. «Это огромная работа и я надеюсь, что вы отнесётесь с понимаем. Приоритеты видны: задача была, во-первых, выделенные ресурсы до конца года освоить. И также погасить дебиторские задолженности: за предприятими тоже люди стоят»,– заявил спикер. Очевидно, он имел в виду расходы в миллиард рублей: 200 млн рублей «Новоуренгойскому объединенному авиаоряду» на погашение долгов аэропорта и 800 млн рублей одиозному ГУП «Ямалгосснаб». ГУП получит деньги на то, чтобы рассчитаться с компаниями ТЭК за поставленные нефтепродукты. рассказали агентству в думе.

Из дополнительных доходов бюджета Ямала на повышение оплаты труда бюджетников направят три млрд рублей. На переселение – 3,5 млрд рублей. На сельское хозяйство и рыболовство – 200 млн рублей. Из «Сотрудничества» на строительство дороги Надым – Салехард дадут четыре млрд рублей, 440 млн рублей – на субсидирование межмуниципальных и межрегиональных перевозок. И это несмотря на то, что ранее жители Ямала выбрали приоритетными направлениями «Сотрудничества» медицинские услуги и межмуниципальные дороги.

Салехард, служба информации

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