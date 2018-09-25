Власти дадут 200 млн рублей аэропорту Нового Уренгоя, который должны отремонтировать бесплатно

Власти Ямала намерены дать 200 млн рублей предприятию «Новоуренгойский объединённый авиаотряд». Это аэропорт Нового Уренгоя, который сейчас передан в управление концессионеру – «Уренгойаэроинвест». Решение о финансировании уже принято правительством ЯНАО и оформлено в качестве законопроекта о поправках в бюджет на 2018 год, сообщает агентство «Новый День». Его должны одобрить депутаты на ближайшем заседании Заксобрания, которое состоится 27 сентября 2018 года.

В пресс-службе правительства Ямала отказались до заседания объяснять финансовые вложение в сотни миллионов рублей. Там предложили дождаться решения думы. Получить комментарии вице-спикера, председателя комитета по промышленности, природопользованию и экологии думы Ямала Дмитрия Жаромских относительно выделения 200 млн рублей из бюджета Ямала пока тоже не удалось – он не ответил на звонок.

Аэропорт Нового Уренгоя должен быть реконструирован за счёт средств концессионера – компании «Уренгойаэроинвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Строительные работы должны начаться летом 2019 года. Объём инвестиций в проект – порядка 7,2 млрд рублей. В том числе перед аэропортом должна появиться парковка, воздушную гавань оборудуют телескопическими трапами, изменят здание аэровокзала. Будут отремонтированы взлётные полосы. Если число пассажиров будет расти, то аэропорт обещают сделать международным.

Новый Уренгой, служба информации

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