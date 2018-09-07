Новый управленец аэропорта Нового Уренгоя нашёл клиентов для вип-обслуживания

В пятницу, 7 сентября 2018 года, аэропорт Новый Уренгой перешёл под управление холдинга «Аэропорты Регионов». Как пояснили в компании, теперь «Уренгойаэроинвест» (входит в холдинг) займётся наземным обслуживанием самолётов, поддержанием технической готовности аэропорта, обслуживанием пассажиров и багажа.

Новый управленец уже заключила первый договор на обслуживание в вип-зале. Услуги заказала «Ямальская железнодорожная компания», сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на сайт госзакупок. Сумма контракта – 212 тыс. рублей.

Напомним, «Уренгойаэроинвест» станет инвестором реконструкции аэропорта газовой столицы. «Аэропорты Регионов» ведёт разработку проектной документации для строительства нового пассажирского терминала и реконструкции аэродрома. Как уже сообщало агентство, инвестор обещает три новых телескопических трапа и 10 стоек регистрации. «Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов»,– говорится в сообщении компании.

Ранее агентство публиковало эскизы и подробности реконструкции аэропорта Нового Уренгоя.

Новый Уренгой, служба информации

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