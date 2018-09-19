Власти Ямала заявили, что будут контролировать компанию Вексельберга

Власти Ямала обещали контролировать инвестора аэропорта Нового Уренгоя – компанию «Уренгойаэроинвест». С 7 сентября 2018 года коммерсанты приступили к управлению объектом, который они получили в концессию. Компания получила сертификат эксплуатанта аэропорта. Это, по сути, лицензиея на управление аэродромным комплексом. «Дептранс будет контролировать работы. Мы оценим проект, будем получать отчёты и выходить на проверки. Депстрой будет проверять качество работ в здании аэровокзала. Дорожная дирекция будет контролировать работы на взлётно-посадочной полосе», – сказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Редькин, которого цитируют в пресс-службе правительства Ямала. Там пообещали штрафовать эксплуатанта, если он не будет устранять нарушения.

Власти Ямала напоминают: первый этап – реконструкция взлётно-посадочной полосы. На неё отводится 2,5 года с момента заключения концессионного соглашения. На ремонт здания аэровокзала – 3 года. Международным аэропорт станет только в том случае, если пассажиропоток достигнет 1,45 млн пассажиров в год. «Уренгойаэроинвест» получил в управление авиаобъект на 30 лет. Но власти не исключают, что договор будет продлён. Компания уже получила первого клиента через сайт госзакупок – «Ямальская железнодорожная компания» заплатила за обслуживание в ВИП-зале аэропорта газовой столицы.

Напомним, компания «Уренгойаэроинвест» входит в холдинг «Аэропорты регионов», который, в свою очередь, связан с компанией «Ренова» Виктора Вексельберга.

Новый Уренгой, служба информации

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