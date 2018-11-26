Вице-спикер заксобрания Ямала раскритиковал аэропорт Нового Уренгоя

Вице-спикер заксобрания Ямала Виктор Казарин раскритиковал обслуживание в аэропорту Нового Уренгоя. Речь идёт о работе компании «Уренгойаэроинвест», которая должна реконструировать аэропорт на условиях концессии и сейчас занимается управлением комплексом. Депутат отметил, что время выдачи багажа необъяснимо долгое. Свои впечатления он составил по итогам визита в газовую столицу в минувшие выходные дни. Пост появился в соцсетях депутата 25 ноября вечером. В компании не ответили на претензии вице-спикера.

«Сегодня в дороге. Еду в свой одномандатный избирательный округ N10 (Губкинский, Пурпе). <…> Летел из Салехарда через Новый Уренгой. Интересные наблюдения: со сменой компании обслуживающей аэропорт, заметно изменились и подходы в обслуживании пассажиров, в т.ч. и получении багажа. <…> Встречающие не могут пройти в зал получения багажа, у прилетевших пассажиров, особенно с детьми и тех, кому еще предстоит дальняя дорога домой, было, мягко сказать, легкое непонимание. Ну, и ожидание багажа занимает продолжительное время. А сегодня – время полета и время ожидания багажа примерно были равны. Земляки проявляли спокойствие... Верим и надеемся, что пройдет еще немного времени и наши ожидания оправдаются. Будет все делаться для удобства пассажиров и их встречающих, провожающих, не ослабляя конечно и меры предосторожности и безопасности», – пишет Виктор Казарин.

Напомним, ранее он возглавлял мэрию Нового Уренгоя и прекрасно знаком с работой аэропорта как до прихода инвестора, так и после.

В компании «Уренгойаэроинвест» в течение дня не прислали ответ на запрос агентства «Новый День». Как только он поступит в редакцию, мы его опубликуем.

«Уренгойаэроинвест» входит в холдинг «Аэропорты регионов». Компания обещала модернизировать порт на условиях концессии, вложив в него порядка 7,2 млрд рублей. Уже после заключения концессионного соглашения власти Ямала отдали аэропорту 200 млн рублей на покрытие долгов – таково условие договора с инвестором.

При этом «Уренгойаэроинвест» заключил уже несколько договоров на разработку архитектурной концепции и проектов комплекса аэровокзала. Последний контракт будет оплачен в фунтах стерлингов – он заключен вноябре 2018 года с компанией «ООО «Проектное бюро Р1». Техзадание звучит так: разработка альтернативной архитектурной концепции пассажирского терминала. Стоимость работ – порядка 500 тыс. рублей. Ранее английская компания Ttwelve Architects уже показывала проект аэропорта, который они ассоциировали с чумом. Агентство «Новый День» публиковало его эскизы.

Новый Уренгой, служба информации

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