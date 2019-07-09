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Вторник, 9 июля 2019, 12:20 мск

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Ремонтировать аэродром Нового Уренгоя будет компания, созданная отцом замгубернатора

фото – официальный сайт правительства Ямала

Ремонтировать аэродром в аэропорту Нового Уренгоя будет компания «Уренгойдорстрой». Она стала победителем тендера, который проводил управленец воздушной гавани – УК «Аэропорты Регионов». Как сообщили во вторник, 9 июля 2019 года, в пресс-службе правительства Ямала, руководители указанных предприятий Евгений Чудновский и Александр Рысков подписали договор о выполнении работ по реконструкции аэродрома. Церемония состоялась в Салехарде в присутствии губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Реконструкция аэродрома завершится в 2021 году. При этом аэропорт будет работать даже во время ремонта полос. Строители будут заниматься модернизацией в перерывах между полетами. После реконструкции аэропорт Нового Уренгоя сможет принимать суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Сумма сделки на ремонт аэродрома не раскрывается. «Уренгойдорстрой» ранее принадлежал семье первого замгубернатора ЯНАО Алексея Ситникова. Предприятие создано его отцом – Виктором Ситниковым, который возглавлял совет директоров. Официально единственным учредителем компании является ее руководитель Александр Рысков.

фото – сайт правительства ЯНАО

УК «Аэропорты Регионов», которое управляет аэропортом и является концессионером в схеме по реконструкции объекта, готовит проектную документацию для ремонта здания аэровокзала.

Соглашение правительство Ямала и компания «Уренгойаэроинвест» (входит в УК «Аэропорты Регионов») заключили в 2018 году.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», общий объем инвестиций в проект реконструкции аэропорта – порядка 7,2 млрд рублей. Ранее агентство публиковало концепцию нового здания, которую разработала британская компания Ttwelve Architects.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 09.07.19

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