Мэрия Нового Уренгоя опубликовала фильм про отца депутата Ситникова

Мэрия Нового Уренгоя опубликовала фильм об отце первого зампредседателя Заксобрания Ямала Алексея Ситникова – Викторе Ситникове. Видео размещено в официальном паблике администрации «Вконтакте».

Виктор Ситников хорошо известен в Новом Уренгое. Он 25 лет, с конца 80-ых, возглавлял дорожно-строительную компанию «Уренгойдорстрой». Также он являлся совладельцем компании. Виктор Ситников скончался в 2016 году.

«С Виктором Ионовичем мы познакомились где-то в начале девяностых. И он мне запомнился таким суровым руководителем с таким серьёзным взглядом, немногословным. Впоследствии я понял, что этот человек очень серьёзно относился к своим словам. И то, что было им сказано, всегда было исполнено. Человек реально слова», – говорит Александр Рысков, руководитель и нынешний собственник компании.

Диктор сообщил, что «памятниками для Виктора Ситникова стали все дороги, жилые дома, вертолётные взлётно-посадочные полосы, которые он построил со своими друзьями, партнёрами и коллегами».

После этого воспоминаниями об отце поделился и сам Алексей Ситников, бывший заместитель губернатора Ямала, а ныне – депутат окружной думы.

«Всегда на первом месте у отца стояла работа. Если коротко его охарактеризовать – это гиперответственный человек, высокий профессионал с точки зрения дорожного строительства, аэродромного строительства, который прошёл все ипостаси этой специальности – от машиниста бульдозера-экскаватора и до управляющего трестом»,– рассказал г-н Ситников.

Добрым словом отзываются о бывшем руководителе и рядовые сотрудники дорожно-строительной компании. «Я его помню с хорошей стороны. Хороший руководитель. Жёсткий, но справедливый. При нём работалось нормально», – вспоминает Семён Нистряну, машинист автокрана.

В фильме рассказывается, что "Уренгойдорстрой» строила дороги на Ямале, в том числе на месторождениях.

Это до сих пор один из крупных подрядчиков ямальских властей. Так, например, фирма получила контракт на капитальный ремонт дороги Сургут – Салехард, участок Пуровск-Коротчаево, почти на 1,5 млрд рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»