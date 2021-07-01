В Новом Уренгое в аэропорту начался ремонт взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Нового Уренгоя, глее проходит реконструкция, началась подготовка к самому сложному этапу. Речь идет ремонте взлетно-посадочной полосы. Работы выполняет генподрядчик ООО «Уренгойдорстрой». Укладка асфальта ведется по 16 часов в сутки. Чтобы не закрывать аэропорт, там был введен особый режим – работа на ВВП выполняется в вечернее и ночное время, в перерывах между полётами воздушных судов.

В каждой смене работает более 100 человек и до 45 единиц техники. В день строители укладывают около 2 тысяч тонн асфальтобетонной смеси на площади около 5 тысяч квадратных метров. В течение двух месяцев на взлётно-посадочную полосу будет нанесено три слоя асфальтобетонного и один слой полимерного покрытия, после чего начнётся монтаж новых радиомаяков и светосигнального оборудования, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Окончание работ и сертификация запланированы на конец октября. В ноябре аэропорт начнет работу по новому расписанию на полностью обновлённой полосе. Длина взлётно-посадочной полосы аэропорта составляет 2550 метров, ширина – 46 метров.

Напомним, проект масштабной реконструкции управляющая компания «Аэропорты Регионов» ведёт в рамках заключенного в марте 2018 года с правительством ЯНАО концессионного соглашения.

Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 000 квадратных метров будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 миллионов пассажиров в год.

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет тёплый тоннель для автобусов, предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок общей вместимостью 300 машиномест.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Новый Уренгой. Другие новости 01.07.21

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