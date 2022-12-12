Строители завершили обновление аэродрома в Новом Уренгое

Аэродром аэропорта Нового Уренгоя получил положительное заключение комиссии Ростехнадзора. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию также выдала Росавиация.

Аэродром модернизировала та же компания, которая его строила 40 лет назад – «Уренгойдорстрой».

«В рамках реконструкции аэродрома произведено усиление искусственных покрытий взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек, перрона с организацией 15 мест стоянок воздушных судов и площадкой обработки противообледенительной жидкостью. Кроме того, установлены курсовой и глиссадный радиомаяки, светосигнальное оборудование ОВИ-1 с обоих курсов посадки, а также реконструирована водосточная сеть и построены очистные сооружения»,– рассказали в пресс-службе правительства Ямала 12 декабря 2022 года.

Финансирование проекта реконструкции аэродрома осуществлялось полностью за счёт инвестора («Уренгойаэроинвест» прим.ред.), отметил исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков, которого цитируют в пресс-службе.

Аэропорт Нового Уренгоя обновляют по схеме концессии – инвестор вкладывает свои средства. Компенсации из бюджета Ямала не потребовалось, потому что инвестор управляет аэропортом и получает прибыль. Реконструкция уже завершается. Первый тестовый рейс из нового терминала запланирован на конец декабря.

«После проведения реконструкции аэропорт Новый Уренгой может принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800», – заключают в правительстве округа.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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