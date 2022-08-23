Губернатор Артюхов не назвал срок запуска международных рейсов в Новом Уренгое

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в очередной раз подтвердил, что международные рейсы можно будет запускать в новом аэропорту Нового Уренгоя, но дату, когда это случится, он обозначить не смог. Ранее г-н Артюхов сообщал, что международные рейсы из Нового Уренгоя запустят, когда пассажиропоток достигнет 1,5 млн пассажиров. Новый комментарий о судьбе прямых перелётов за рубеж глава ЯНАО дал на встрече с жителями Губкинского 22 августа 2022 года.

«Очень много жителей Ямала предпочитают отдых за границей. Нельзя ли как-то договориться с ведущими авиакомпаниями России, чтобы осуществлять рейсы за рубеж непосредственно с Ямала? Потому что жителям приходится ехать в Москву, Тюмень, Екатеринбург. Это удорожает отдых»,– спросила жительница Губкинского у чиновника.

В ответ губернатор Артюхов пояснил, что после завершения реконструкции, в начале 2023 года, аэропорт теоретически сможет принимать рейсы из-за рубежа. Но когда запустят полёты за рубеж – пока неизвестно. Он обещал, что власти будут прорабатывать этот вопрос.

«Аэропорт Нового Уренгоя предусматривает международные направления, правда, не с момента запуска. Чуть позже, когда они выйдут на плановую работу. Там для этого предусмотрены необходимые решения. Ведь что такое международка? Это пограничники, таможня. И для них мы всё предусмотрели – выводы спецсвязи, спецоборудования. Когда мы будем готовы к международке с точки зрения рейсов, хотя бы в отпускной период, технически это будет возможно. Потребуется только поставить специальные домики, столы учёта. А с точки зрения направлений – это экономика должна решать»,– отметил губернатор.

Он добавил, что запрос от жителей ЯНАО есть. «Я уверен, что у нас получится это всё организовать. Когда это произойдет – сейчас говорить не буду. Это следующий шаг. <…> Уверен, что какие-то чартерные поездки будут востребованы и сможем напрямую летать»,– заключил спикер.

В конце 2019 года г-н Артюхов уже комментировал эту тему. Он говорил, что по условиям концессионного соглашения, открыть международный терминал УК аэропорта должна при достижении пассажиропотока в 1,5 млн человек. По итогам 2021 года по данным аэропорта, пассажиропоток составил 955,8 тыс. пассажиров.

В ноябре 2020 года губернатор Артюхов уточнял: «Уренгойаэроинвест» может принять решение о запуске международных рейсов, не дожидаясь пассажиропотока в 1,5 млн человек.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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