Артюхов назвал условие запуска международного терминала в аэропорту газовой столицы Ямала

Международный терминал в аэропорту Нового Уренгоя появится только при росте пассажирооборота до 1,5 млн человек. Об этом глава Ямала Дмитрий Артюхов заявил 1 декабря во время своего прямого эфира в социальной сети в Инстаграм.

Как сообщил Дмитрий Артюхов, сейчас пассажирооборот новоуренгойского аэропорта вырос почти до 1 млн человек. «Наше условие при заключении концессионного соглашения – открыть международную зону при росте пассажиропотока до 1,5 млн человек», – уточнил губернатор Артюхов.

Глава Ямала напомнил, что в аэропорту Нового Уренгоя проводится реконструкция. В 2020 году начнутся работы на взлетной полосе. Запланировано строительство нового здание аэропорта, оно будет построено рядом с действующим аэровокзалом. «Проект уже прошел экспертизу. Строительство начнется в 2020 году. И международная зона в новом терминале закладывается», – заявил губернатор Ямала.

Как сообщал «Новый День», ремонтировать аэродром в аэропорту Нового Уренгоя будет компания «Уренгойдорстрой». Она стала победителем тендера, который проводил управленец воздушной гавани – УК «Аэропорты Регионов».

Реконструкция аэродрома завершится в 2021 году. При этом аэропорт будет работать даже во время ремонта полос. Строители будут заниматься модернизацией в перерывах между полетами. После реконструкции аэропорт Нового Уренгоя сможет принимать суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Сумма сделки на ремонт аэродрома не раскрывается.

«Уренгойдорстрой» ранее принадлежал семье первого замгубернатора ЯНАО Алексея Ситникова. Предприятие создано его отцом – Виктором Ситниковым, который возглавлял совет директоров. Официально единственным учредителем компании является ее руководитель Александр Рысков.

УК «Аэропорты Регионов», которая управляет аэропортом и является концессионером в схеме по реконструкции объекта, готовит проектную документацию для ремонта здания аэровокзала.

Соглашение правительство Ямала и компания «Уренгойаэроинвест» (входит в УК «Аэропорты Регионов») заключили в 2018 году.Как ранее сообщало агентство «Новый День», общий объем инвестиций в проект реконструкции аэропорта – порядка 7,2 млрд рублей.

В воскресенье, 1 декабря, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проввел прямой эфир в своем аккаунте в Инстаграм. Главе региона до 1 декабря поступило более 1 тыс вопросов. Примерно столько же – непосредственно во время трансляции в режиме онлайн.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

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