Английская компания разработала проект аэропорта Нового Уренгоя

Проект реконструкции аэропорта Нового Уренгоя разработала компания из Лондона – Ttwelve Architects. Как сообщается на сайте иностранной компании, их вдохновило традиционное жилище аборигенов – чум. В пояснении проектантов говорится, что камера обработки багажа в аэропорту останется отдельным зданием, но будет связана с конвейерной системой. Картинки будущего аэропорта размещены в открытом доступе. «В генплане есть новая дорожная инфраструктура, автостоянка и ландшафтный дизайн. Проект должен быть завершен в 2021 году», – говорится в сообщении Ttwelve Architects на сайте компании.

Напомним, реконструкцией аэропорта газовой столицы занимается «Уренгойаэроинвест» по концессионному соглашению с властями региона. Объём инвестиций, согласно предложению самого предприятия – порядка 7,2 млрд рублей. В эти деньги входит и проектирование аэровокзала.

Ранее за счёт бюджета ЯНАО уже был разработан проект реконструкции аэропорта Нового Уренгоя. Он оказался невостребованным, а средства, выделенные подрядчику – потраченными впустую. Проектировала воздушную гавань та же компания, которая раньше занималась созданием проекта аэропорта Салехарда – УК «Группа 100». Сумма госконтракта на разработку проекта аэропорта газовой столицы составляла порядка 100 млн рублей. Сколько из них успели перечислить проектантам – неясно. При этом бюджетные деньги ямальские власти, судя по всему, вернуть и не пытались – на сайте арбитража нет соответствующих исков.

Компания УК «Группа 100» между тем банкротится. Причём, судя по всему, не вполне законно. Потому что управляющий уже пытается отменить сделки на сумму порядка 230 млн рублей.

Новый Уренгой, служба информации

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