Губернатор Ямала вслед Моором рассказал, как хочет назвать аэропорт

Губернатор Дмитрий Артюхов опубликовал в инстаграме проекты аэропорта Нового Уренгоя с именами, которые могут присвоить объекту. Глава Ямала также отметил, что ему больше всего нравится имя советского министра газовой промышленности СССР Сабира Оруджева. Он так обосновал свой выбор: «Историю о том, как он определил место будущей газовой столицы России, помню с детства».

Пост в аккаунте главы округа написали к вечеру 15 ноября, утром того же дня такая же публикация, только про аэропорт Рощино появилась у губернатора Тюменской области Александра Моора.

До 30 ноября 2018 года жители Ямала могут проголосовать за одну из трёх фамилий, которая попадёт в название аэропорта газовой столицы. Помимо советского чиновника Оруджева это геолог Василий Подшибякин и академик Иван Губкин.

Аэропорт Нового Уренгоя будет реконструирован на условиях концессии. Оператором и концессионером стала компания «Уренгойаэроинвест», которая входит в холдинг «Аэропорты Регионов».

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 15.11.18

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