Ямальский аэропорт может получить имя советского министра

Аэропорт Нового Уренгоя назовут в честь нефтяника или газовика. В список финалистов вошли имена министра газовой промышленности СССР Сабира Оруджева, советского геолога, руководителя треста «Ямалнефтегазразведка» Василия Подшибякина и организатора советской нефтяной геологии, академика Ивана Губкина.

Финальное голосование за дополнительное имя для аэропорта продлится с 12 по 30 ноября 2018 года. Каждый житель России может выбрать один аэропорт страны из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

Напомним, аэропорт Нового Уренгоя будет реконструирован на условиях концессии. Концессионер – компания «Уренгоаэроинвест», которая входит в структуру «Аэропорты Регионов». В 2018 году компания приступила к управлению объектом, параллельно разрабатывая проектную документацию на модернизацию аэровокзала.

Новый Уренгой, служба информации

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