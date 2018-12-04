Ямальцы не поддержали губернатора Артюхова и назвали аэропорт другим именем

Аэропорт Нового Уренгоя будет назван именем Ивана Губкина. Это значит, что ямальцы не поддержали решение губернатора Дмитрия Артюхова, который ранее сообщил, что проголосовал за Сабита Оруджева.

За Ивана Губкина проголосовали 37047 человек. Сабит Оруджев только на втором месте.

Губкин – академик. Считается организатором советской геологии.

Аэропорт Нового Уренгоя будет реконструирован компанией «Уренгойаэроинвест». Пока неясно, станет ли он международным – это будет зависеть от пассажиропотока.

Новый Уренгой, служба информации

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