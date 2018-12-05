Всем миром: как выбрали знаменитое имя для аэропорта Нового Уренгоя

Народное голосование по выбору имен знаменитых личностей для российских аэропортов оказалось чрезвычайно конкурентным и захватывающим. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ряде регионов фавориты опередили своих конкурентов с незначительным преимуществом, как например, это произошло в Новом Уренгое, где знаменитый Иван Губкин опередил не менее заслуженного Сабита Оруджева лишь на три процента.

Как известно, цель проекта по выбору имен для российских аэропортов – увековечить память о выдающихся людях: государственных, военных и общественных деятелях, представителях науки, искусства, культуры, спорта. Перед подведением итогов народное голосование привлекло значительное число граждан. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля респондентов, одобряющих предложение присвоить аэропортам имена выдающихся россиян, за последний месяц выросла с 47% до 54%.

Как отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, конкурс «Великие имена России» приобрёл широкий размах и оставил положительное впечатление у россиян. «Тем самым достигнута его главная цель – привлечь внимание к делам великих учёных, писателей, полководцев, летчиков и космонавтов нашей страны, к её славной истории, к её победам и свершениям. Острые дискуссии, возникавшие по ходу конкурса, не помешали основной цели, а только приблизили её. Опыт такого проекта, на мой взгляд, должен быть тщательно изучен и использован в дальнейшей социальной практике и образовательном процессе», – сказал эксперт.

Ажиотаж вокруг конкурса нарастал по мере приближения даты подведения итогов. Одним из показательных в этом отношении стало волеизъявление по наименованию аэропорта Нового Уренгоя – единственного города на Ямале, который принимал участие в проекте. Основная конкуренция развернулась между Иваном Губкиным и Сатитом Оруджевым. Причем представители региональной власти также разделились в своих предпочтениях. В частности, губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов, как уроженец Нового Уренгоя, проголосовал за Оруджева. «Как уренгойцу, мне ближе кандидатура Оруджева. Историю о том, как он определил место будущей газовой столицы России, помню с детства. Участие аэропорта в проекте даёт шанс увековечить этот момент», – отмечал Артюхов в подписи к выложенной фотографии в Instagram.

В то же время жители Салехарда голосовали за знаменитого геолога Василия Подшибякина – в окружной столице установлен его памятник, его имя носит одна из улиц города. Эту позицию поддержал и председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. «Я свой выбор сделал», – написал Ямкин под снимком в своём Instagram, на котором стоит «галочка» напротив кандидатуры Подшибякина. Подписчики спикера регионального парламента поддержали это решение. «Работала под его руководством в объединении «Ямалнефтегазгеология». Достойная кандидатура!» – прокомментировала публикацию пользователь Лилия Пермякова.

Председатель Муравленковского городского Совета ветеранов, заместитель руководителя Общественной палаты ЯНАО Владимир Недашковский со своей предложил кандидатуру Ивана Губкина и голосовал за него. «Иван Михайлович Губкин остался в памяти потомков как выдающийся учёный-практик и основоположник русской геологии, как глава обширной школы учёных-нефтяников. Имя великого российского геолога, носят улицы почти в каждом городе Ямала, поэтому за него голосовали люди», – считает Недашковский.

Председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Бейли Базарова также поддержала идею назвать уренгойский ажпропорт именем Губкина. «Я голосовала за Губкина, потому что я выросла в городе Ноябрьске и всегда мечтала поступить в институт нефти и газа в Москве им. Губкина, но не получилось. Переживала (за итоги голосования), потому что по первой волне голосовали все за Оруджева. Это понятно, потому что он причастен к городу Новый Уренгой. Я думаю, что может быть, жителям Нового Уренгой немного обидно, что не прошел Оруджев, но все равно, классно, что голосование состоялось», – отметила Базарова в комментарии РИА «Новый День».

Стоит отметить, что фигура Губкина популярна практически во всей России. В честь его имени названы два российский города – Губкин (Губкинского района Белгородской области) и Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ). Но в конкурсе его всероссийский авторитет «пошатнулся». Имя Сабита Оруджева получило лишь на три процента меньше голосов. Впрочем, все кандидатуры, предложенные для участия в конкурсе, хорошо известны ямальцам и действительно являются выдающимися людьми своего времени. Не случайно председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин отмечал, что «все люди, чьи имена участвовали в проекте – герои, в которых страна нуждается вне зависимости от времени».

Напомним, конкурс по присвоению аэропортам имен великих людей продолжался с октября. В ходе народного голосования граждане должны были сами решить, чьи имена будут носить 47 аэропортов. Инициаторами проекты выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Цель – увековечивание памяти выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта. Теперь правительство РФ должно утвердить порядок рассмотрения предложений в трехнедельный срок, а порядок использования присвоенных географическим объектам имен – в течение месяца.

Новый Уренгой, служба информации РИА «Новый День»

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