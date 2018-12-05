Кресты имени княгини Ольги: 37 аэропортам России выбрали названия в честь великих личностей

По итогам голосования 37 аэропортам России присвоены имена поэтов, художников, летчиков, ученых и исторических деятелей. С названиями пяти воздушных гаваней определиться не удалось, им предстоит пройти второй тур. Об этом сообщается на сайте конкурса «Великие имена России».

Аэропорты Москвы Шереметьево и Домодедово будут названы в честь поэта Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова.​ Для Внуково, а также питерского Пулково название определится во втором туре. Кроме того, с первого раза не удалось присвоить имена аэропортам Архангельска, Нижневартовска и Пензы.

Воздушную гавань Екатеринбурга Кольцово назовут в честь промышленника Акинфия Демидова, Тюмени Рощино – именем открывателя периодической таблицы Дмитрия Менделеева, Новосибирска – в честь летчика Александра Покрышкина.

Аэропорт Воронежа получил имя Петра I. Стоит отметить, что царь лидировал и в названии для воздушной гавани Санкт-Петербурга. В честь русских правителей назвали также аэропорт Пскова Кресты – имени княгини Ольги, Калининграда – императрицы Елизаветы Петровны, Мурманска – императора Николая II, Краснодара – императрицы Екатерины II.

Несколько аэропортов будут названы в честь деятелей культуры: авиагавань Анадыря получит имя чукотского писателя Юрия Рытхэу, Казани – поэта Габдуллы Тукая, Уфы – поэта Мустая Карима, Южно-Сахалинска – Антона Чехова, Якутска – писателя Платона Ойунского, Минеральных Вод – Михаила Лермонтова, Симферополя – художника Ивана Айвазовского, Астрахани – художника Бориса Кустодиева.

Аэропорту Владивостока дадут имя путешественника и писателя Владимира Арсеньева, Магадана – поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого, Красноярска – певца Дмитрия Хворостовского, Петропаловска-Камчатского – мореплавателя Витуса Беринга.

В честь выдающихся военных назовут воздушную гавань Благовещенска – генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, Волгограда – летчика и героя СССР Алексея Маресьева, Нижнего Новгорода – летчика Валерия Чкалова, Омска – военного инженера Дмитрия Карбышева, Анапы – летчика-испытателя Владимира Коккинаки, Ставрополя – военачальника Александра Суворова, Хабаровска – адмирала Геннадия Невельского.

Имена великих ученых получили аэропорты Калуги – теоретика космонавтики Константина Циолковского, Самары – ученого Сергея Королева, Челябинска – физика Игоря Курчатова, Томска – авиаконструктора Николая Камова. В честь геологов будут названы воздушные гавани Нового Уренгоя – Ивана Губкина, Норильска – Николая Урванцева, Сургута – Фармана Салманова.

В честь космонавтов назовут аэропорт Сочи – Виталия Севастьянова и Чебоксар – Андрияна Николаева.

Приказом президента Владимира Путина решение о присвоении великого имени аэропортам принимается Общественной палатой, утверждать его будет глава государства. В документе отмечалось, что присвоенное объекту имя выдающегося человека «не является составной частью установленного географического объекта», а также не влечет за собой изменения его наименования.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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