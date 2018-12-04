Тюменский «Рощино» станет аэропортом Менделеева

Тюменский аэропорт «Рощино» будет назван именем ученого-химика Дмитрия Менделеева. Таковы итоги голосования на проекте «Великие имена России». За ученого-химика отдали свои голоса 75696 человек (61%).

Напомним, кроме Менделеева в финал голосования вышли автор сказки «Конек-Горбунок» Петр Ершов, который родился в Ишимском уезде, и организатор нефтяной и газовой промышленности Виктор Муравленко. Они получили 19 и 18 процентов соответственно.

После этого губернатор Тюменской области Александр Моор намекнул жителям области, за какой вариант имени для аэропорта Рощино нужно голосовать. Он опубликовал в своём инстаграме обращение, в котором сообщил, что ему нравится ему самому имя Дмитрия Менделеева.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.12.18

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