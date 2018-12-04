Аэропорт Нижневартовска остался без великого имени

Аэропорт Сургута будет назван в честь первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова. За это имя в рамках проекта «Великие имена России» проголосовало более 44 тыс. человек (58%). Салманов обошел завоевателя Сибири Ермака Тимофеевича (31%) и экс-губернатора ХМАО Александра Филипенко (10%).

Стоит отметить, что имя Фармана Салманова стало лидером и в Нижневартовске. Там нефтяник получил 45% (21,7 тыс. голосов). По решению экспертного совета в Нижневартовске для аэропорта будет организован второй тур голосования.

Вероятно придется выбирать из двух оставшихся финалистов – героя Советского союза, участника Великой Отечественной войны Николая Архангельского (40%, 19,3 тыс. голосов) и бывшего губернатора Александра Филипенко (14%. 7 тыс. голосов).

Сургут. Другие новости 04.12.18

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