Со здания аэропорта Кольцово пропало слово «Екатеринбург» (ФОТО)

Со здания аэропорта Кольцово пропало слово «Екатеринбург», об этом «Новому Дню» рассказали пассажиры, вылетавшие сегодня утром из уральской столицы. Причем исчезли оба названия – и латиницей, и кириллицей. Внимательные авиапассажиры рассмотрели, что буквы не убрали совсем – их сдвинули в сторону.

Напомним, в конце прошлого года в ходе голосования «Великие имена России», инициированному Общественной палатой РФ и Минкультом, было выбрано доименование уральской воздушной гавани – аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова. Среди других вариантов-лидеров были писатель Павел Бажов и полководец Георгий Жуков.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.19

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