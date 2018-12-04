Все-таки Демидов: выбрано новое имя для аэропорта Кольцово

Только что стало известно новое имя для аэропорта Кольцово – по результатам голосования в рамках проекта «Великие имена России» победу одержал промышленник Акинфий Демидов. Результаты огласили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Напомним, как писал «Новый День», голосование завершилось 30 ноября – за стуки до его окончания в лидеры вышел основатель уральских заводов Акинфий Демидов, а Павел Бажов был на втором месте. Третий претендент – маршал Георгий Жуков – замыкал тройку, причем разрыв между всеми ними составлял по одному проценту. Однако в последний день голосования расклад вновь поменялся – Бажов оказался на первом месте, Жуков на втором, а Демидов на третьем.

Ранее социологи проводили опрос жителей Екатеринбурга, чтобы узнать их мнение по поводу присвоения нового имени аэропорту Кольцово. Выяснилось, что большинство горожан против инициативы. Как говорится в исследовании фонда «Социум», 83 % опрошенных заявили, что не нужно ничего менять. За обновление высказались 16 % респондентов. 1 % опрошенных воздержался. В эфире программы «60 минут» обнародовали другую социологию – со ссылкой на ВЦИОМ, по результатам исследования которого 75 % россиян знают о проведении конкурса, 54 % его одобряют, а 25 % – выступают против.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.12.18

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