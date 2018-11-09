Социологи: Екатеринбуржцы против нового имени для аэропорта Кольцово

Социологи провели опрос жителей Екатеринбурга, чтобы узнать их мнение по поводу присвоения нового имени аэропорту Кольцово. Выяснилось, что большинство горожан против инициативы. Как говорится в исследовании фонда «Социум», 83 % опрошенных заявили, что не нужно ничего менять. За обновление высказались 16 % респондентов. 1 % опрошенных воздержался.

«Примечательно, что в своей реакции на идею переименования аэропорта Кольцово единодушны все социальные группы – жители Екатеринбурга разных возрастов и уровня образования, профессий и уровня доходов. Обычно заявляемые позиции по городской проблематике более дифференцированы», ‒ сказано в пояснении к исследованию. Добавим, что в нем приняли участие 600 человек старше 18 лет.

Напомним, что сейчас в России проходит конкурс «Великие имена» по инициативе общественной палаты РФ ‒ 45 аэропортам страны должны присвоить новые имена. Первый этап конкурса, когда люди могли высказывать свои предложения, уже завершился. В шорт-лист популярных вариантов для Кольцово вошли уральские писатели Павел Бажов и Дмитрий Мамин-Сибиряк, император Петр I, один из основателей Екатеринбурга Василий Татищев, заводчик Акинфий Демидов, маршал Георгий Жуков, изобретатель радио Александр Попов, композитор Петр Чайковский, первый президент России Борис Ельцин, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Теперь организаторы должны определить три финалиста путем проведения опросов. Финальное голосование начнется уже в понедельник, 12 ноября, и продлится до 30 ноября на сайте проекта.

Уральцы о переименовании Кольцово

Екатеринбург, Елена Сычева

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