Имя политика – африканско-азиатский путь, имя артиста – европейский. В честь кого называют аэропорты мира

В Екатеринбурге продолжается сбор предложений по поводу нового имени для международного аэропорта Кольцово. В топ-10 входят Павел Бажов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Петр Чайковский, Борис Ельцин, Эдуард Россель, Василий Татищев, Петр I, Георгий Жуков, Александр Попов и Демидовы. Интересно, что среди вариантов нет женских имен, имен популярных персонажей и топонимов, зато политики – в большинстве.

При этом больше половины аэропортов мира называются как раз в честь государственных деятелей и политиков. По данным сервиса OneTwoTrip, таких воздушных гаваней на планете 54 %. Летчики ‒ на втором месте с 18 %, а деятели культуры ‒ на третьем с 16 %. Правда, если присмотреться к явлению destination branding ‒ этот термин был введен в обиход маркетологов за рубежом несколько лет назад как раз для обозначения брендинга территорий за счет названия вокзалов и аэропортов ‒ то становится очевидно, что не везде музыкантов, художников и ученых предпочитают правителям.

«Европа уникальна тем, что категорию «Политики» оттеснили «Деятели культуры». Исключительное культурное богатство старушки-Европы позволило ей не скрести по сусекам, а выбирать из целых созвездий фигур мирового значения: Моцарт (Зальцбург, Австрия), Верди (Парма, Италия), Шопен (Варшава, Польша), Лист (Будапешт, Венгрия), Сент-Экзюпери (Лион, Франция), Караваджо (Бергамо, Италия), Беллини (Катания, Италия), Гарсия Лорка (Гранада, Испания), Феллини (Римини, Италия), Джон Леннон (Ливерпуль, Великобритания)», ‒ перечисляет аспирант института этнологии и антропологии РАН Денис Песков в своей статье «Названия международных аэропортов как инструмент историко-культурного брендинга».

Вместе с тем автор указывает, что, например, в странах африканского континента 51 % аэропортов назван именами политиков. Похожая ситуация в Азии. «Аэропорты Индонезии прославляют многочисленных султанов и авиаторов, Ирана – шахидов, героев Ирано-Иракской войны, а 100 % аэропортов Саудовской Аравии названы в честь членов правящей династии», ‒ пишет он.

Песков приводит примеры названий аэропортов в городах мира. Например, улан-баторский носит имя Чингисхана, в южно-африканском Дурбане аэропорт назвали в честь короля зулусов Чаки, на греческом острове Кос ‒ в честь Гиппократа, а в албанской Тиране ‒ в честь матери Терезы.

В России практика давать имена известных людей аэропортам пока не закрепилась ‒ такие воздушные гавани можно пересчитать по пальцам. Как отмечает «Новый День», среди них ‒ международный аэропорт Ростова, который голосованием жителей было решено назвать Платовым (в честь казачьего атамана Матвея Платова), строящийся аэропорт Саратова, который будет назван именем первого человека в космосе Юрия Гагарина, а также аэропорт Махачкалы, который носит имя дважды героя СССР, летчика Амет-Хана Султана.

Впрочем, есть в мире множество куда более нетривиальных имен аэропортов, например, тунисский Карфаген или колумбийское Эльдорадо, отмечает «Новый День». Кроме того, несколько лет назад сервис Skyscanner, проанализировав базу данных всех аэропортов мира, выбрал самые смешные, странные и даже жуткие названия. В их числе аэропорт Бэтмена в Турции, аэропорт Бесполезное лассо в Австралии, аэропорт Мафии в Танзании, аэропорт Болванов в Монголии, аэропорт Черных делишек в Канаде, и так далее.

Напомним, Общественная палата России запустила 11 октября конкурс на присвоение 45 международным аэропортам страны имен великих соотечественников. Приоритет отдается знаменитым людям, которые исторически связаны с регионом. Вчера начался сбор предложений от всех желающих ‒ этот этап продлится до 8 ноября, а по его итогам сформируют лонг-лист имен. В свою очередь, из него выберут три самых популярных с помощью голосования, а уже после будет выбран победитель.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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